«Το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ συγκλόνισε την Ευρώπη, όμως είναι κοινό μυστικό για τους Έλληνες, ότι δεν ξάφνιασε με τον ίδιο τρόπο τους ίδιους», αναφέρει η Deutsche Welle σε ανταπόκρισή της από το Λονδίνο, που έχει γίνει πρωτοσέλιδο. «Όποιος έχει βρεθεί σε κάποιο ελληνικό τραπέζι ενήλικων, σίγουρα θα έχει ακούσει για ευρωπαϊκές επιδοτήσεις από τις οποίες κάποιο μέρος των χρημάτων κατέληξε σε άλλο σκοπό. Μια τέτοια περίπτωση είναι και αυτή του ΟΠΕΚΕΠΕ», συνεχίζει αναφερόμενη σε άρθρο του βρετανικού Guardian, σχετικά με το πολύκροτο σκάνδαλο.

Αυτό που αποτελεί κοινή παραδοχή των μεγάλων Μέσων Ενημέρωσης της Ευρώπης, στη χώρα μας εξακολουθεί να αποτελεί ένα ζήτημα που προτιμούμε να κρύβεται πίσω από το δάκτυλό μας.

«Πρόκειται για το μεγάλο σκάνδαλο της ελληνικής γεωργίας – επινοήθηκε από την πολιτική ελίτ και πληρώθηκε από τους απλούς ανθρώπους», γράφει, χαρακτηριστικά στον τίτλο του ο βρετανικός Guardian, καθώς προσπαθεί να εξηγήσει στο μη εξοικειωμένο αναγνωστικό κοινό του την υπόθεση.

Όπως περίτεχνα και με ιδιαίτερα καυστικό τρόπο εξηγείται, «μεταξύ του 2016 και του 2022 ζώα εμφανίζονταν από το πουθενά. Χαρακτηριστικό, ότι στο νησί της Κρήτης ο πληθυσμός των αιγοπροβάτων υπερδιπλασιάστηκε. Οι πλατιές του Ολύμπου στριμώχτηκαν με μπανανιές, υψίστης ασφαλείας στρατιωτικά αεροδρόμια μετατράπηκαν σε ελαιόδεντρα, και τα βοσκοτόπια εκτείνονταν από τη στεριά μέχρι τα βάθη των γύρω θαλασσών.» Τα παραπάνω δεδομένα χαρακτηρίζονται ως «γελοία», ενώ το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ ως «ντροπιαστικό» για την ελληνική πολιτική.

Η κυβέρνηση Μητσοτάκη στο επίκεντρο

Το άρθρο γνώμης του δημοσιογράφου, ο οποίος και ζει στην Αθήνα, αναφέρει τον τρόπο που η ελληνική εξουσία διαχειρίζεται παρόμοια σκάνδαλα, για παράδειγμα το σκάνδαλο των υποκλοπών (ΕΥΠ), αλλά και το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών με 57 νεκρούς, και πως ο ελληνικός λαός φαντάζει ανήμπορος να υπερασπιστεί τον εαυτό του.

Όπως γράφει, «στην πραγματικότητα, το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι μια κομπίνα που ενορχηστρώθηκε από την ίδια πολιτική ελίτ, η οποία στο παρελθόν οδήγησε την Ελλάδα στην καταστροφική οικονομική κρίση». Ενώ τονίζεται ότι το κυβερνών κόμμα της Νέας Δημοκρατίας έχει ήδη αποδειχθεί ότι είναι επί της ουσίας βαθιά αναμειγμένο στην υπόθεση, με 13 βουλευτές του. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης δεν μένει στο απυρόβλητο, καθώς εκτός του ότι είχε λάβει και ο ίδιος ευρωπαϊκές επιδοτήσεις αγροτικού ενδιαφέροντος, τα προηγούμενα χρόνια, σχολιάζεται ότι «διστάζει στην ιδέα μιας ευρείας κοινοβουλευτικής έρευνας».

Το άρθρο του Guardian προσπαθεί να βρει τι ακριβώς συμβαίνει σε μια υπόθεση που δεν είναι ξεκάθαρη σε κανέναν εκτός από αυτούς που έχουν εμπλακεί. Παρουσιάζεται ακόμα και το σενάριο οι γεωργικές επιδοτήσεις να χρησιμοποιήθηκαν ως μέσο, έτσι ώστε το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας να αποκτήσει μεγαλύτερο εκλογικό μερίδιο, κάτι το οποίο έχει ήδη επικριθεί από τους πολιτικούς αντιπάλους, και το οποίο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης έχει αναφέρει ως «σενάριο επιστημονικής φαντασίας».

Τα στοιχεία και ο ελληνικός λαός

Είναι χαρακτηριστικό, ότι οι γεωργικές επιδοτήσεις που δίνονται από την ΕΕ προς την Ελλάδα αγγίζουν ετησίως τα 2 δισεκατομμύρια ευρώ. Υπενθυμίζεται, ότι ήδη 415 εκατομμύρια ευρώ έχουν οριστεί από τις Βρυξέλλες, ως πρόστιμο για το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ, ενώ, καθώς η έρευνα συνεχίζεται από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO) και την Ρουμάνα Λάουρα Κοντρούτσα Κόβεσι, αναμένονται ακόμα περισσότερες ποινές.

Πρόκειται «για ένα ακόμα οικονομικό πλήγμα στο οποίο θα βάλουν πλάτη και πάλι οι Έλληνες φορολογούμενοι». Ενώ επισημαίνει ότι «αν και η Ελλάδα διαφημίζεται ως ένα μέρος ευημερίας αλλά και ένας αναδυόμενος τεχνολογικός κόμβος, ο οποίος προσελκύει ξένες επενδύσεις, αυτό αποδεικνύεται απατηλό για τους περισσότερους».

Και ο Guardian καταλήγει: «Η Ελλάδα απειλείται να εξελιχθεί και σε κάτι άλλο, ένα μέρος που λένε στους ανθρώπους ότι η διαφθορά που καταστρέφει τα οικονομικά τους και την εμπιστοσύνη τους, είναι ένα ακόμα αποκύημα της φαντασίας τους».

Πηγές: Deutsche Welle, The Guardian