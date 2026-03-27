Ένα σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής (27/3) σε επιβατηγό πλοίο που εκτελούσε δρομολόγιο προς την Κρήτη, κατά τη διάρκεια σχολικής εκδρομής, προκαλώντας αναστάτωση σε μαθητές και επιβάτες.

Σύμφωνα με όσα μετέφεραν στο Cretalive επιβάτες–αυτόπτες μάρτυρες του περιστατικού, περίπου στις 2:30 τα ξημερώματα ένας άνδρας βουλγαρικής καταγωγής, ηλικίας περίπου 45 ετών, φέρεται να βγήκε γυμνός από την καμπίνα του και να κατευθύνθηκε σε καμπίνα όπου διέμεναν τέσσερις μαθήτριες του 1ου ΕΠΑΛ Αχαρνών, οι οποίες ταξίδευαν για την Κρήτη, στο πλαίσιο σχολικής εκδρομής. Όπως περιγράφουν οι μάρτυρες, ο άνδρας φέρεται να μπήκε στο εσωτερικό της καμπίνας και να κλείδωσε την πόρτα, προκαλώντας πανικό στις μαθήτριες, οι οποίες άρχισαν να ουρλιάζουν και να ζητούν βοήθεια.

Κατά τις ίδιες περιγραφές, ο άνδρας φέρεται στη συνέχεια να άνοιξε την πόρτα και να επέστρεψε στην καμπίνα του, ενώ άλλοι μαθητές του ΕΠΑΛ που ήταν ακόμη ξύπνιοι ενημερώθηκαν για το περιστατικό. Σύμφωνα πάντα με τις ίδιες μαρτυρίες, μια ομάδα μαθητών κατευθύνθηκαν προς την καμπίνα του, που τους υπέδειξαν οι μαθήτριες, και του χτύπησαν την πόρτα. Όταν ο αλλοδαπός άνοιξε, ακολούθησε ένταση, με τον ίδιο να δέχεται επίθεση από τους μαθητές, οι οποίοι στη συνέχεια τον οδήγησαν τραυματισμένο στο σαλόνι του πλοίου.

Εκεί παρενέβη το πλήρωμα, το οποίο παρέλαβε τον άνδρα, του έδωσε ρούχα και τον περιόρισε σε χώρο του πλοίου μέχρι να μεταφερθεί αργότερα στο γκαράζ, όπου παρέμεινε έως ότου τον παραλάβουν το πρωί οι λιμενικές αρχές.

