Στιγμές έντασης και έντονης ανησυχίας επικράτησαν το πρωί της Πέμπτης στη Λάρισα, όταν μια γυναίκα σε κατάσταση έντονης σύγχυσης προκάλεσε την άμεση κινητοποίηση των αστυνομικών αρχών.

Το συμβάν εκτυλίχθηκε στην πολυσύχναστη περιοχή του σιδηροδρομικού σταθμού της πόλης, μπροστά στα μάτια έκπληκτων περαστικών.

Όλα ξεκίνησαν όταν η γυναίκα, παρουσιάζοντας ιδιαίτερα αλλοπρόσαλλη συμπεριφορά, άρχισε να ακολουθεί κατά πόδας έναν άνδρα στη μέση του δρόμου, κρατώντας ένα μαχαίρι.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο άνθρωπος τον οποίο ακολουθούσε και απειλούσε ήταν ο ίδιος της ο σύζυγος. Οι πολίτες που βρέθηκαν τυχαία στο σημείο αντέδρασαν ψύχραιμα και ειδοποίησαν αμέσως την αστυνομία, περιγράφοντας την κρισιμότητα της κατάστασης.

Η ανταπόκριση των αστυνομικών δυνάμεων ήταν ακαριαία. Περιπολικά έσπευσαν στο σημείο μέσα σε ελάχιστα λεπτά, καταφέρνοντας να προσεγγίσουν τη γυναίκα και να την αφοπλίσουν προτού η κατάσταση ξεφύγει από κάθε έλεγχο και υπάρξει κάποιος τραυματισμός.

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι η γυναίκα πιθανότατα βρίσκεται σε ευάλωτη ψυχολογική κατάσταση και αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα υγείας, γεγονός που εξηγεί την ανεξέλεγκτη συμπεριφορά της.

Χάρη στην έγκαιρη επέμβαση των αρχών, το περιστατικό έληξε χωρίς περαιτέρω παρατράγουδα, ενώ πλέον ακολουθούνται όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες για τη φροντίδα της.