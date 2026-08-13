Χωρίς τις αισθήσεις της ανασύρθηκε μία 68χρονη ημεδαπή που κολυμπούσε στη θαλάσσια περιοχή της παραλίας «Βεργιά» του οικισμού «Δελφίνια» του Δήμου Νέας Προποντίδας στη Χαλκιδική.

Στη γυναίκα παρασχέθηκαν αρχικά οι πρώτες βοήθειες και πραγματοποιήθηκαν προσπάθειες ανάνηψης με χρήση απινιδωτή, με αρνητικά αποτελέσματα. Στη συνέχεια, η 68χρονη διακομίστηκε με ασθενοφόρο όχημα στο Κέντρο Υγείας Νέων Μουδανιών, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Από το Β’ Λιμενικό Τμήμα Νέων Μουδανιών του Κεντρικού Λιμεναρχείου Θεσσαλονίκης που διενεργεί την προανάκριση, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης.

Στο μεταξύ, με μέριμνα του Κέντρου Επιχειρήσεων του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής από το λιμάνι της Θάσου πραγματοποιήθηκαν διακομιδές στο λιμάνι της Κεραμωτής Καβάλας ενός 49χρονου και μίας 89χρονης ασθενούς.