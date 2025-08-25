Τη σορό γυναίκας ανέσυρε το Λιμενικό στον Πειραιά, το πρωί της Δευτέρας 25/08.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες τη νεκρή γυναίκα εντόπισαν επιβάτες, που βρίσκονταν στην προβλήτα Ε8 και στη συνέχεια ειδοποίησαν το Λιμενικό, το οποίο την ανέσυρε από τη θάλασσα.

Η γυναίκα φορούσε μαγιό, γεγονός που στρέφει τις έρευνες των Αρχών περισσότερο στο ενδεχόμενο του πνιγμού, παρά της εγκληματικής ενέργειας.

Δείτε εικόνες της «Ζούγκλας» από την επιχείρηση του Λιμενικού για την ανάσυρση.

Φωτορεπορτάζ: Νίκος Χριστοφάκης