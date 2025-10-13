Σοβαρό επεισόδιο σημειώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου, 12 Οκτωβρίου στην Ρόδο, όταν μία γυναίκα υπήκοος της Δανίας, προκάλεσε αναστάτωση έξω από το κτίριο της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Ρόδου. Ήταν περίπου 04:10 όταν η 34χρονη, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, πλησίασε τον ιστό της ελληνικής σημαίας που βρίσκεται στην πρόσοψη του κτιρίου στην οδό Εθνικής Δωδεκανησίων 45, την κατέβασε και άρχισε να τρέχει κρατώντας τη στα χέρια της.

Η πράξη της έγινε αμέσως αντιληπτή από τους περαστικούς, ενώ λίγα λεπτά αργότερα αστυνομικοί της ΥΔ.Ε.Ε. Ρόδου που περιπολούσαν στην περιοχή, εντόπισαν την γυναίκα λίγα μέτρα πιο μακριά από το σημείο. Εκείνη είχε ήδη πετάξει την σημαία στον δρόμο και φαινόταν να βρίσκεται σε κατάσταση έντασης.

Αντίσταση και επίθεση κατά την διάρκεια της σύλληψης

Όταν οι αστυνομικοί την προσέγγισαν για να την σταματήσουν και να την οδηγήσουν στο τμήμα, η γυναίκα αντέδρασε με έντονη επιθετικότητα. Σύμφωνα με την επίσημη αναφορά, εξύβρισε τους αστυνομικούς στην αγγλική γλώσσα, αρνήθηκε να συνεργαστεί και αντιστάθηκε έντονα, όταν πήγαν να της περάσουν χειροπέδες.

Κατά την διάρκεια της πάλης που ακολούθησε, επιτέθηκε σε έναν από τους αστυνομικούς, τον αρχιφύλακα, ηλικίας 42 ετών, χτυπώντας τον με γροθιά στο πρόσωπο και με κλωτσιά στο δεξί του γόνατο.

Πριν καταφέρουν οι αστυνομικοί να την ακινητοποιήσουν, η γυναίκα έφτυσε επανειλημμένα τον αρχιφύλακα στο πρόσωπο. Τελικά συνελήφθη και οδηγήθηκε στο τμήμα.

Ιατροδικαστική εξέταση και αστυνομικές ενέργειες

Με εντολή των αρμοδίων Αρχών, παραγγέλθηκε ιατροδικαστική εξέταση για τον τραυματισμένο αστυνομικό, προκειμένου να διαπιστωθεί η σοβαρότητα των κακώσεων που υπέστη, κατά την διάρκεια του επεισοδίου.

Παράλληλα, οι αστυνομικές Αρχές προχώρησαν στις ενδεδειγμένες διαδικασίες για την λήψη καταθέσεων και την διαβίβαση της δικογραφίας στην Εισαγγελία Πλημμελειοδικών Ρόδου.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η γυναίκα φέρεται να βρισκόταν σε κατάσταση σύγχυσης, χωρίς ωστόσο να έχει γίνει γνωστό, εάν βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ ή άλλων ουσιών. Τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων αναμένονται.

Οι αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, ενώ η πράξη αφαίρεσης και ρίψης της ελληνικής σημαίας θεωρείται ιδιαίτερα προσβλητική και ενδέχεται να επισύρει βαρύτερες ποινικές κατηγορίες.

Η δικογραφία που σχηματίζεται εις βάρος της περιλαμβάνει τις κατηγορίες της προσβολής εθνικού συμβόλου, της αντίστασης, της εξύβρισης και της πρόκλησης σωματικών βλαβών σε αστυνομικό εν ώρα καθήκοντος.

Πηγή: Δημοκρατική