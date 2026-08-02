Τραγικό συμβάν έγινε το πρωί του Σαββάτου (1/8) στην παραλία «Τρεις Μώλοι» στην λουτρόπολη της Αιδηψού, όπου η 68χρονη Λαμιώτισσα είχε πάει διακοπές με δύο ακόμη φίλες της.

Τα πράγματα πήραν επικίνδυνη τροπή μέσα στη θάλασσα, με αποτέλεσμα και οι τρεις γυναίκες να κινδυνεύσουν και να ειδοποιηθεί εσπευσμένα το Λιμενικό Σώμα για την παροχή βοήθειας.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση των αρχών, η 68χρονη ανασύρθηκε από το νερό χωρίς τις αισθήσεις της.

Στην ακτή έσπευσαν άμεσα διασώστες του ΕΚΑΒ, οι οποίοι κατέβαλαν αγωνιώδεις προσπάθειες ανάνηψης κάνοντας ΚΑΡΠΑ, χωρίς όμως να μπορέσουν να την επαναφέρουν.

Η άτυχη γυναίκα διακομίστηκε στη συνέχεια στο Κέντρο Υγείας Ιστιαίας, όπου απλά διαπιστώθηκε ο θάνατός της, βυθίζοντας στη θλίψη την οικογένεια και τους οικείους της.

Πηγή: lamiareport