Επιμέλεια: Άννα Δόλλαρη

Ένα καλά οργανωμένο κύκλωμα που δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση σημαντικών ποσοτήτων ηρωίνης, ακατέργαστης κάνναβης και μεθαδόνης, εξάρθρωσε η Υποδιεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

Η εγκληματική οργάνωση, που φέρεται να είχε απλώσει τη δράση της στο κέντρο της Αθήνας και του Βύρωνα, είχε καταφέρει να αναπτύξει ένα σταθερό δίκτυο διακίνησης και πώλησης ναρκωτικών ουσιών, με περισσότερες από 200 αγοραπωλησίες, να έχουν ήδη διαπιστωθεί.

Η αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε την Τρίτη (11/11) σε διάφορες περιοχές της Αττικής. Κατά τη διάρκειά της συνελήφθησαν τέσσερα μέλη του κυκλώματος, ενώ στη δικογραφία συμπεριλαμβάνονται ακόμη 35 άτομα, που κατηγορούνται για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.

Η δομή και οι ρόλοι στο κύκλωμα

Σύμφωνα με τις αρχές, 61χρονη γυναίκα φέρεται να είχε τον ρόλο της αρχηγού, αναλαμβάνοντας την προμήθεια των ποσοτήτων, τον συντονισμό των πωλήσεων και τη διαχείριση των κερδών.

Στενός συνεργός της ένας 56χρονος, ο οποίος λειτουργούσε ως υπαρχηγός, έχοντας υπ’ευθύνη του, την ανεύρεση και αποθήκευση των ναρκωτικών ουσιών.

Μέλος της ομάδας ήταν και ένας 51χρονος, που είχε αναλάβει τις μετακινήσεις των δύο ηγετικών μελών και τη μεταφορά των ουσιών, εκτελώντας εντολές αποκλειστικά της αρχηγού.

Τέλος, 40χρονος διακινούσε ποσότητες που προμηθευόταν από την 61χρονη σε μικροεμπόρους της Αθήνας και του Βύρωνα, αποδίδοντας στη συνέχεια τα χρήματα από τις πωλήσεις στο κεντρικό κύκλωμα.

Από τις έρευνες σε σπίτια και στην κατοχή των συλληφθέντων βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

-ηρωίνη βάρους 56 γραμμαρίων,

-ακατέργαστη κάνναβη βάρους 421,4 γραμμαρίων,

-3 ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας,

-το χρηματικό ποσό των 813 ευρώ,

-πλήθος νάιλον συσκευασιών,

-ένα Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο,

-μία δίκυκλη μοτοσυκλέτα και

-4 συσκευές κινητής τηλεφωνίας.

Παλιοί γνώριμοι των Αρχών

Τρεις από τους συλληφθέντες έχουν απασχολήσει και στο παρελθόν για παρόμοια ή άλλα αδικήματα, ενώ σε δύο εξ αυτών είχαν επιβληθεί περιοριστικοί όροι. Όλοι οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Η υπόθεση θεωρείται ένα ακόμη πλήγμα στο οργανωμένο εμπόριο ναρκωτικών που δραστηριοποιείται στην Αττική, καθώς η οργάνωση φαίνεται να λειτουργούσε με δομή, ρόλους και αυστηρή ιεραρχία, χαρακτηριστικά που παραπέμπουν περισσότερο σε «επαγγελματικό» κύκλωμα παρά σε μεμονωμένες πράξεις διακίνησης.