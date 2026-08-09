Τραγικό περιστατικό βίας σημειώθηκε στα Επείγοντα του νοσοκομείου «Ερυθρός Σταυρός», με μια ασθενή να επιτίθεται σε ειδικευόμενη νοσηλεύτρια, επειδή της ζητήθηκε να κάνει υπομονή.

Το βίαιο σκηνικό καταγράφηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου 8 Αυγούστου, λίγο μετά τις 06:00. Η νοσηλεύτρια κανονικά εργάζεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, ωστόσο για εκείνη τη βάρδια είχε μεταφερθεί στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών για να βοηθήσει στην εφημερία.

Σύμφωνα με την καταγγελία του προέδρου της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλη Γιαννάκου, η ασθενής ήταν πάνω σε φορείο στον χώρο των ιατρείων και της ζητήθηκε από τους γιατρούς να κάνει υπομονή, καθώς θα πρέπει πρώτα να εξεταστούν ασθενείς, των οποίων η ζωή βρισκόταν σε κίνδυνο.

Αυτή η φράση, όμως, πυροδότησε την οργή της ασθενούς και η κατάσταση ξέφυγε από τον έλεγχο.

Της ξερίζωσε τα μαλλιά, έριχνε μπουνιές και την χτυπούσε στις πόρτες

«Σηκώθηκε στοχοποιώντας τη νοσηλεύτρια και προσπάθησε να τη κτυπήσει άσχημα. Την έπιασε από τα μαλλιά τα οποία ξερίζωσε, έριχνε μπουνιές και κτύπησε το κεφάλι της στη πόρτα.

Βγήκε έξω από τη πόρτα του ιατρείου η συνάδελφος την ακολούθησε την ξανάπιασε από τα μαλλιά και πάλι τα ξερίζωσε και την ξανά κτύπησε σε άλλη πόρτα. Είναι πραγματικά πολύ τυχερή η συνάδελφος που δεν υπέστη σοβαρό τραυματισμό επικίνδυνο ακόμη και για τη ζωή της. Η ασθενής προσπάθησε να τη σκοτώσει», καταγγέλλει ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ.

Ζητήθηκε βοήθεια από τους φύλακες και δεν έκαναν τίποτα

Ο Μιχάλης Γιαννάκος καταγγέλλει τους φύλακες που υπήρχαν στον χώρο και δεν έσπευσαν να βοηθήσουν.

«Ακριβώς εκεί υπήρχαν δύο φύλακες οι οποίοι παρ ότι τους ζητήθηκε δεν βοήθησαν γιατί απαγορεύεται η σωματική επαφή με ασθενή. Η συνάδελφος έτρωγε ξύλο κινδύνευε να τη σκοτώσουν και οι φύλακες παρακολουθούσαν ως θεατές. Απαγορεύεται η σωματική επαφή με ασθενή επιβάλει το πρωτόκολλο.

Και τότε σε τι μας προστατεύουν; Μπορούν λοιπόν οι εταιρείες φύλαξης να εγγυηθούν την ασφάλεια του προσωπικού; Γι αυτό ζητάμε τη σύσταση του ειδικού σώματος της αστυνομίας του ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ που υπήρχε στο παρελθόν και ακόμη υπηρετούν ελάχιστοι( οι υπόλοιποι συνταξιοδοτήθηκαν). Aπο τύχη ζει η συνάδελφος Τη γλύτωσε με καρούμπαλα στο κεφάλι και πολύ τρόμο», αναφέρει στην ανακοίνωση του.

Αναλυτικά η καταγγελία του προέδρου της ΠΟΕΔΗΝ

«ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΗΜΕΡΑ ΤΟ ΠΡΩΙ ΤΟ ΞΥΛΟ ΣΤΑ. ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΤΟ ΕΦΑΓΕ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΑ ΜΑΖΙ ΤΗΣ. ΜΟΥ ΕΙΠΕ ΟΤΙ Η ΑΣΘΕΝΗΣ ΠΡΟΣΠΑΘΗΣΕ ΔΥΟ ΦΟΡΕΣ ΝΑ ΤΗ ΣΚΟΤΩΣΕΙ.

ΑΠΟ ΤΥΧΗ ΖΕΙ.

ΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ ΗΤΑΝ ΠΑΡΟΝΤΕΣ, ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΟΥΝ ΓΙΑΤΙ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΑΣΘΕΝΗ. ΠΩΣ ΜΑΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΥΝ ΕΤΣΙ;

ΜΠΡΑΒΟ ΣΤΟΝ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ.

Μια απαραίτητη διόρθωση σχετικά με τον ξυλοδαρμό συναδέλφου σήμερα τα ξημερώματα στα επείγοντα του νοσοκομείου ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ. στις 6 με 6.30 πρωί.

Το ξύλο από ασθενή έφαγε ειδικευόμενη νοσηλεύτρια στη ΜΕΘ και τα επείγοντα. Χθες νύκτα έως σήμερα πρωί προσέφερε τις υπηρεσίες της στα επείγοντα.

Επικοινώνησα μαζί της και μου περιέγραψε τη φρίκη πού έζησε. Η ασθενής βρίσκονταν στο φορείο μέσα στα ιατρεία. Οι γιατροί ζήτησαν να περιμένει λίγο για να εξετασθεί γιατί προηγούνταν ασθενείς πουν κινδύνευε η ζωή τους. Σηκώθηκε στοχοποιώντας τη νοσηλεύτρια και προσπάθησε να τη κτυπήσει άσχημα. Την έπιασε από τα μαλλιά τα οποία ξερίζωσε, έριχνε μπουνιές και κτύπησε το κεφάλι της στη πόρτα.

Βγήκε έξω από τη πόρτα του ιατρείου η συνάδελφος την ακολούθησε την ξανάπιασε από τα μαλλιά και πάλι τα ξερίζωσε και την ξανά κτύπησε σε άλλη πόρτα. Είναι πραγματικά πολύ τυχερή η συνάδελφος που δεν υπέστη σοβαρό τραυματισμό επικίνδυνο ακόμη και για τη ζωή της.

Η ασθενής προσπάθησε να τη σκοτώσει.

Ακριβώς εκεί υπήρχαν δύο φύλακες οι οποίοι παρ ότι τους ζητήθηκε δεν βοήθησαν γιατί απαγορεύεται η σωματική επαφή με ασθενή. Η συνάδελφος έτρωγε ξύλο κινδύνευε να τη σκοτώσουν και οι φύλακες παρακολουθούσαν ως θεατές. Απαγορεύεται η σωματική επαφή με ασθενή επιβάλει το πρωτόκολλο.

Και τότε σε τι μας προστατεύουν; Μπορούν λοιπόν οι εταιρείες φύλαξης να εγγυηθούν την ασφάλεια του προσωπικού;

Γι αυτό ζητάμε τη σύσταση του ειδικού σώματος της αστυνομίας του ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ που υπήρχε στο παρελθόν και ακόμη υπηρετούν ελάχιστοι( οι υπόλοιποι συνταξιοδοτήθηκαν).

Aπο τύχη ζει η συνάδελφος Τη γλύτωσε με καρούμπαλα στο κεφάλι και πολύ τρόμο.

Επικοινώνησε ο διοικητής του νοσοκομείου μαζί της σήμερα και τις χορήγησε πέντε ημέρες άδεια και όσο χρειαστεί προκειμένου να ξεπεράσει το σοκ τους τραυματισμούς που υπέστη. Μπράβο του.

Γιαννάκος».