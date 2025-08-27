Βίντεο ντοκουμέντο που δημοσίευσε στην πλατφόρμα X η Ελληνική Αστυνομία, δείχνει τις υπεράνθρωπες προσπάθειες που κατέβαλαν αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. στον Πειραιά, για να σώσουν ένα παιδί από μπαλκόνι διαμερίσματος, που εκείνη την ώρα ήταν μόνο του.

Οι αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. έφθασαν έξω από πολυκατοικία στα Καμίνια, όπου επικρατούσε πανικός. Ακούγονταν φωνές και ένα παιδάκι, που ήταν μόνο του στο διαμέρισμα, εκλιπαρούσε για βοήθεια.

Οι αστυνομικοί και οι γείτονες είχαν συγκεντρωθεί έξω από την πολυκατοικία και φώναζαν στο παιδί: «Κάνε υπομονή, θα σε βοηθήσουμε».

Αμέσως, μια γυναίκα αστυνομικός, με τη βοήθεια συναδέλφου της, σκαρφάλωσε στο μπαλκόνι και μπήκες μέσα στο διαμέρισμα, διασώζοντας το παιδάκι.

Δείτε το βίντεο:

👮‍♂️ Οι αστυνομικοί της ΔΙ.ΑΣ. δεν δίστασαν στιγμή.

Με αποφασιστικότητα ανέβηκαν στο μπαλκόνι και έσωσαν ένα ανήλικο αγόρι που χρειαζόταν βοήθεια.

🙏 Θάρρος και ανθρωπιά σε δράση! pic.twitter.com/e7BCvqoCzW — Ελληνική Αστυνομία (@hellenicpolice) August 27, 2025

Το παιδί εντόπισαν γείτονες, οι οποίοι έντρομοι είδαν ότι το παιδί είχε ανέβει στα κάγκελα του μπαλκονιού και για τον λόγο αυτό κάλεσαν την αστυνομία.

Όλα έγιναν το βράδυ της Τρίτης (26/8).

Οι αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο και είδαν το παιδί στο μπαλκόνι. Όταν προσπάθησαν να μπουν στο σπίτι, διαπίστωσαν ότι το διαμέρισμα ήταν κλειδωμένο και το παιδί ήταν μόνο του στο σπίτι.

Χωρίς να διστάσουν οι αστυνομικοί σκαρφάλωσαν στο μπαλκόνι για να σώσουν το παιδί. Η αστυνομικός μάλιστα που κατάφερα να φτάσει κοντά του είναι μητέρα 3 παιδιών.

Περίπου σαράντα λεπτά αργότερα έφτασε στο σπίτι η 17χρονη αδελφή του αγοριού, η οποία ανέφερε ότι είχε αφήσει το παιδί μαζί με την ενήλικη αδελφή τους, η οποία όμως έλειπε και δεν εντοπίστηκε.

Η μητέρα των παιδιών, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, βρίσκεται στην Καλαμάτα.

Η 19χρονη αδερφή του παιδιού βγήκε από το σπίτι και καθυστέρησε να επιστρέψει. Το πεντάχρονο αγόρι παρέμεινε μόνο για μία και πλέον ώρα, όταν κάποια στιγμή κατάφερε να βγει στο μπαλκόνι.