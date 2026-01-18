Σωτήρια αποδείχθηκε η στάση γυναίκας αστυνομικού στη Λαυρεωτική, η οποία βοήθησε καθοριστικά μητέρα τριών παιδιών, που υπέστη ενδοοικογενειακή βία, από τον σύζυγό της. Το βράδυ της προηγούμενης Τρίτης (13/1), η γυναίκα κατέφυγε στο Αστυνομικό Τμήμα Λαυρεωτικής κρατώντας τα παιδιά της και ζητώντας άμεση βοήθεια, για να προστατευτεί από τον σύζυγό της.

Η αστυνομικός την άκουσε με προσοχή και προκειμένου να διασφαλίσει την ασφάλειά της, την φιλοξένησε στο σπίτι της. Την επόμενη ημέρα, τα ανήλικα παιδιά μεταφέρθηκαν με αστυνομική συνοδεία στο σχολείο τους.

Παράλληλα, κινήθηκαν όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες για τον εντοπισμό του δράστη, ο οποίος συνελήφθη από την ΕΛ.ΑΣ. το πρωί της Πέμπτης (15/1).

«Πρόκειται για μια πράξη ανθρωπιάς και αλληλεγγύης. Είναι άξια συγχαρητηρίων. Αφού έγιναν όλες οι νόμιμες ενέργειες, λειτούργησε πάνω απ’ όλα ως άνθρωπος», δήλωσε ο γραμματέας της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Νοτίου Αττικής, Βαγγέλης Μπούζας.