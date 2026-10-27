Ιδιαίτερα σοβαρές καταγγελίες σε βάρος του Ηλία Κορομηλά περιλαμβάνει η ένορκη κατάθεση της διεθνούς διαιτητή Αναστασίας Τσακιράκη, η οποία περιέγραψε ενώπιον του εισαγγελέα μια αλληλουχία γεγονότων που, σύμφωνα με την ίδια, ξεκίνησε όταν αρνήθηκε να αποσύρει μήνυση που είχε καταθέσει και κατέληξε στον αγωνιστικό παραγκωνισμό της.

Η Τσακιράκη υποστήριξε ότι τον Απρίλιο του 2024 ο Κορομηλάς επικοινώνησε τηλεφωνικά μαζί της, λέγοντάς της ότι είχε «εντολή από τη Διοίκηση να λύσει το θέμα».

Όπως κατέθεσε, από τη συνομιλία τους αντιλήφθηκε ότι ο στόχος ήταν να την πείσει να αποσύρει τη μήνυση που είχε υποβάλει για προσβλητική ανάρτηση σε βάρος της.

Η ίδια δεν έκανε πίσω.

Και, σύμφωνα με όσα κατέθεσε, από το αμέσως επόμενο Σαββατοκύριακο άρχισε να μένει εκτός ορισμών.

Η μήνυση που δεν απέσυρε

Η υπόθεση είχε ξεκινήσει τον Απρίλιο του 2023, όταν η Τσακιράκη ενημερώθηκε για φωτογραφία που κυκλοφορούσε με το όνομά της και συνοδευόταν από ιδιαίτερα προσβλητική φράση.

Συγκεκριμένα έγραφε: «Γ… ασύστολα και είμαι π…, ποια είμαι;».

Σύμφωνα με την κατάθεση της η πρωτότυπη φράση έλεγε: «Τρώω και παχαίνω, τι είμαι;».

Όπως κατέθεσε, εξετάζοντας το υλικό διαπίστωσε ότι η εικόνα είχε υποστεί ψηφιακή επεξεργασία.

Μετά από προτροπή του τότε προέδρου της ΟΔΚΕ, Παντελή Ελευθεριάδη, κινήθηκε νομικά και κατέθεσε μηνυτήρια αναφορά κατά παντός υπευθύνου στην Εισαγγελία Πατρών.

Για την υπόθεση, όπως ανέφερε, είχε ενημερώσει και θεσμικούς παράγοντες της ΕΟΚ, μεταξύ των οποίων και τον Ευάγγελο Λιόλιο, χωρίς, σύμφωνα με την ίδια, να υπάρξει ανταπόκριση.

Το τηλεφώνημα Κορομηλά: «Έχω εντολή από τη Διοίκηση να λύσω το θέμα»

Η πιο κρίσιμη αναφορά στην κατάθεσή της αφορά όσα φέρεται να συνέβησαν περίπου έναν χρόνο αργότερα.

Την 1η Απριλίου 2024, ενώ είχαν ήδη ξεκινήσει δικαστικές διαδικασίες για την υπόθεση, η Τσακιράκη κατέθεσε ότι δέχθηκε τηλεφώνημα από τον Ηλία Κορομηλά.

Σύμφωνα με όσα υποστήριξε, εκείνος της είπε ότι είχε «εντολή από τη Διοίκηση να λύσει το θέμα».

Η Τσακιράκη κατέθεσε ότι κατάλαβε από τη συνομιλία πως αυτό που της ζητούνταν στην πράξη ήταν να αποσύρει τη μήνυση.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, όπως αναφέρεται στην κατάθεσή της, εκείνη την περίοδο ο Κορομηλάς δεν είχε ακόμη επίσημη θεσμική θέση στην ΕΟΚ. Θέση ειδικού συμβούλου διαιτησίας ανέλαβε αργότερα, τον Οκτώβριο του 2024.

«Ο μπελάς αρχίζει από αυτό το Σαββατοκύριακο»

Ακόμη πιο αιχμηρό είναι το σημείο της κατάθεσης στο οποίο η Τσακιράκη περιγράφει τι της είπε ο Κορομηλάς όταν κατέστη σαφές ότι δεν επρόκειτο να αποσύρει τη μήνυσή της.

Κατά την ίδια, της τόνισε ότι «διαπραγμάτευση δεν θα γίνει», ενώ στη συνέχεια φέρεται να της είπε ότι «όποιος ασχολείται με αυτές τις βλακείες θα βρει μπελά».

Και, σύμφωνα πάντα με την κατάθεσή της, ακολούθησε η φράση:

«Ο μπελάς αρχίζει από αυτό το Σαββατοκύριακο».

Η συγκεκριμένη αναφορά αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα σε συνδυασμό με όσα η ίδια υποστήριξε ότι συνέβησαν αμέσως μετά.

Δεν απέσυρε τη μήνυση – Έμεινε εκτός ορισμών

Η Τσακιράκη κατέθεσε ότι δεν απέσυρε τη μήνυση.

Όπως υποστήριξε, το αμέσως επόμενο Σαββατοκύριακο δεν ορίστηκε σε αγώνα.

Στη συνέχεια, όπως ανέφερε, παρέμεινε περίπου έξι μήνες εκτός εθνικών κατηγοριών, ενώ για δύο μήνες δεν οριζόταν ούτε σε τοπικούς αγώνες.

Μάλιστα, κατέθεσε ότι ο πρόεδρος της τοπικής ΚΕΔ, Βασίλειος Πίγκας, την ενημέρωσε πως είχε λάβει εντολή από τον Κορομηλά να μην την ορίζει σε τοπικούς αγώνες.

Η ίδια επεσήμανε ακόμη ότι άλλες διαιτητές που είχαν κληθεί στο πλαίσιο της ίδιας δικαστικής υπόθεσης εξακολουθούσαν, κατά τα λεγόμενά της, να ορίζονται κανονικά.

Η μοναδική Ελληνίδα που, όπως λέει, έμεινε εκτός FIBA

Η Τσακιράκη συνέδεσε την αντιμετώπισή της και με την πορεία της ως διεθνής διαιτητής.

Όπως κατέθεσε, τον Δεκέμβριο του 2024, όταν ο Ηλίας Κορομηλάς είχε πλέον αναλάβει καθήκοντα ειδικού συμβούλου διαιτησίας στην ΕΟΚ, προτάθηκε στη FIBA η ανανέωση της θητείας συναδέλφων της.

Η ίδια υποστήριξε ότι ήταν η μοναδική γυναίκα διεθνής διαιτητής από την Ελλάδα της οποίας η θητεία δεν ανανεώθηκε.

Στη συνέχεια, όπως ανέφερε, απευθύνθηκε στη FIBA, η οποία ζήτησε εξηγήσεις από την ΕΟΚ, με την Ομοσπονδία να την παραπέμπει στην Επιτροπή Δεοντολογίας.

Στο υλικό που συνοδεύει την κατάθεσή της υπάρχει μάλιστα δημοσίευμα με τίτλο «Απομακρύνθηκε εκ νέου διαιτητής από τα “ευρωπαϊκά σαλόνια”!!!», στο οποίο γίνεται αναφορά στην Τσακιράκη και τίθεται το ερώτημα εάν εξωγενείς παράγοντες οδήγησαν στην απομάκρυνσή της.

Η καταγγελία που βρίσκεται πλέον στη δικογραφία

Η κατάθεση της Αναστασίας Τσακιράκη σκιαγραφεί, σύμφωνα με τους δικούς της ισχυρισμούς, μια σαφή χρονική ακολουθία: μήνυση για την προσβλητική ανάρτηση, τηλεφωνική επικοινωνία με τον Κορομηλά, άρνηση να αποσύρει τη μήνυση και, στη συνέχεια, αποκλεισμό από αγωνιστικούς ορισμούς και μη ανανέωση της διεθνούς παρουσίας της.

Σε κάθε περίπτωση, πρόκειται για όσα η ίδια κατέθεσε ενόρκως ενώπιον εισαγγελικής αρχής, με τις αναφορές της να βρίσκονται πλέον στη δικογραφία.