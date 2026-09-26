Τραγική κατάληξη είχε η ισχυρή έκρηξη που ισοπέδωσε κτήριο στην οδό Λυσικράτους, στην Πλάκα, το πρωί της Παρασκευής, 25 Σεπτεμβρίου. Μία γυναίκα ανασύρθηκε νεκρή από τα συντρίμμια του πρώτου ορόφου, ενώ οι δυνάμεις διάσωσης δίνουν ολονύχτια μάχη για τον εντοπισμό ακόμη πέντε ατόμων που φέρονται να βρίσκονταν στο κτίσμα την ώρα της κατάρρευσης.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, η άτυχη γυναίκα ανήκε σε μια παρέα τεσσάρων Αμερικανών τουριστών (δύο ζευγάρια, ηλικίας 30-40 ετών), οι οποίοι διέμεναν στον πρώτο όροφο μέσω πλατφόρμας βραχυχρόνιας μίσθωσης (Airbnb).

Η κράτηση είχε γίνει στο όνομα ενός 37χρονου με το όνομα Ίαν. Οι φόβοι ότι η παρέα βρισκόταν στο διαμέρισμα ενισχύθηκαν όταν οι διασώστες εντόπισαν στα ερείπια μια γυναικεία τσάντα που περιείχε το μισθωτήριο, καθώς και τα αμερικανικά διαβατήρια του Ίαν και μιας γυναίκας με το όνομα Φλόριντα.

Επιπλέον, πληροφορίες αναφέρουν πως οι τουρίστες είχαν προγραμματίσει να αναχωρήσουν το μεσημέρι της ίδιας ημέρας (15:30) με πτήση της Delta για τις ΗΠΑ, στην οποία δεν εμφανίστηκαν ποτέ.

Βίντεο από την επιχείρηση εντοπισμού των ανθρώπων:

Εκτός από τους Αμερικανούς που αγνοούνται από τον πρώτο όροφο, οι Αρχές αναζητούν και ένα ηλικιωμένο ζευγάρι που διέμενε στον δεύτερο όροφο του κτηρίου. Πρόκειται για μια 78χρονη Ελληνίδα και έναν 77χρονο Βρετανό, οι οποίοι δεν έχουν απαντήσει στις επανειλημμένες κλήσεις της Αστυνομίας. Στο κτήριο υπήρχε και ισόγειο, ο ιδιοκτήτης του οποίου, ωστόσο, απουσίαζε και ενημερώθηκε για την καταστροφή από τα μέσα ενημέρωσης.

Η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης, η οποία αναμένεται να συνεχιστεί καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας, διεξάγεται υπό εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες. Στο σημείο επιχειρούν 30 πυροσβέστες με έξι οχήματα, συμπεριλαμβανομένων δύο ειδικών διασωστικών οχημάτων της 1ης ΕΜΑΚ, καθώς και τρεις ειδικά εκπαιδευμένοι σκύλοι.

Ο Δήμος Αθηναίων συνδράμει με χωματουργικά μηχανήματα για την προσεκτική απομάκρυνση των μπάζων. Κατά διαστήματα, οι εργασίες και κάθε θόρυβος διακόπτονται πλήρως, προκειμένου οι διασώστες να χρησιμοποιήσουν γεώφωνα και ειδικές κάμερες για τον εντοπισμό σημαδιών ζωής κάτω από τα ερείπια.

Η ισχυρή έκρηξη, που σημειώθηκε λίγο μετά τις 07:30 το πρωί, προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές και στα γύρω κτήρια και οχήματα. Από παρακείμενο κτίσμα απεγκλωβίστηκαν εγκαίρως δύο γυναίκες, οι οποίες μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «Γεώργιος Γεννηματάς», ενώ ένα ακόμη άτομο τραυματίστηκε ελαφρά από θραύσματα.

Στο σημείο βρίσκονται σε ετοιμότητα δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ. και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, ενώ την περιοχή επισκέφτηκαν νωρίτερα ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς, και ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας. Ο κ. Δούκας έκανε λόγο για μια «τρομακτική και πάρα πολύ ισχυρή έκρηξη», εκτιμώντας πως ενδέχεται να προκλήθηκε από εκτεταμένη διαρροή αερίου.

Τα ακριβή αίτια της τραγωδίας ερευνώνται από το κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, που παραμένει στον χώρο της καταστροφής.

«Διαρροή αερίου η πιο πιθανή αιτία σε συνδυασμό με ηλεκτρικό σπινθήρα»

Για την πιθανή αιτία που μπορεί να προκάλεσε την ισχυρή έκρηξη στη οδό Λυσικράτους στην Πλάκα μίλησε στο Ζοugla.gr ο Γιώργος Τσαπάρας, Πυροτεχνουργός της ΕΛ.ΑΣ. ε.α. και ειδικός εκρήξεων.

Όπως υποστήριξε, «σύμφωνα με την πρώτη εκτίμηση από το φωτογραφικό και βιντεοληπτικό υλικό που είναι διαθέσιμο, φαίνεται πως η έκρηξη έχει γίνει στον δεύτερο όροφο της κατοικίας αυτής». «Είναι μία παλιά κατοικία από ό,τι φαίνεται και η στατικότητά της δεν είναι τόσο ισχυρή. Από τα μακροσκοπικά στοιχεία της έκρηξης και τις ζημιές που έχουν γίνει στον περιβάλλοντα χώρο, φαίνεται σαν να έχει πραγματοποιηθεί μία έκρηξη αερίου στον πάνω όροφο, στον δεύτερο όροφο δηλαδή. Φαίνεται και στη φωτογραφία μία μαυρίλα στο ταβάνι του δεύτερου ορόφου, στο κτήριο που έχει απομείνει», λέει μεταξύ άλλων και προσθέτει:

«Η έκρηξη έπληξε το δομικό μέρος του κτηρίου, τις κολώνες δηλαδή και την οροφή. Κατέρρευσε πιθανόν η οροφή, μαζί με κάποιες κολώνες, και συμπαρέσυρε τα πάντα, πιθανόν και το κάτω πάτωμα να έχει υποστεί ζημιά. Οπότε αφού διερράγησαν οι κολώνες του οικοδομήματος, κατέρρευσε η οροφή και καταπλάκωσε… μετά υπήρξε μια ακολουθία, έφυγε όλο το τοιχίο το δεξί που ακουμπούσε στο διπλανό κτήριο, που και αυτό ήταν παλιό. Βλέπουμε ότι είναι πετρόχτιστο το διπλανό κτήριο, όπως κοιτάζουμε από τον δρόμο το κτήριο στα δεξιά είναι και αυτό πετρόχτιστο, με αποτέλεσμα όλα τα μπάζα να καταπλακώσουν την οικοδομή».

Ερωτηθείς για την αιτία που προκάλεσε αυτή την ισχυρή έκρηξη, ο πρώην πυροτεχνουργός της ΕΛ.ΑΣ. είναι σαφής:

«Εγώ αυτό που παρατηρώ, με μεγάλο ποσοστό θεωρώ ότι είναι έκρηξη αερίου. Το πιο πιθανό είναι έκρηξη φυσικού αερίου, γιατί είναι στο πάνω μέρος του κτηρίου. Ειδικά τα αέρια έχουν διαφορετική πορεία όταν έχουμε διαρροή. Στο φυσικό αέριο, επειδή είναι ελαφρύτερο του αέρα, έχει την τάση να ανεβαίνει στα πάνω διαμερίσματα, πάει προς τα πάνω. Οπότε οπουδήποτε και αν είχε διαρροή στο κτήριο αυτό, άρχισε να συσσωρεύεται στο πάνω μέρος. Γι’ αυτό βλέπουμε και την εκτόνωση προς τα πάνω. Εάν η εκκίνηση της φλόγας ήταν και στο πάνω μέρος, αυτό ενισχύει αυτά που βλέπουμε. Το φυσικό αέριο συσσωρεύτηκε στον πάνω μέρος και η έναυση πραγματοποιήθηκε στον δεύτερο όροφο».