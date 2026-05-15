Ένα τραγικό περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής (15/5) στον Πειραιά, όταν μια γυναίκα βρέθηκε στο κενό από τον 7ο όροφο πολυκατοικίας στην Καλλίπολη.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η 24χρονη τραυματίστηκε θανάσιμα κατά την πτώση στον ακάλυπτο χώρο. Το περιστατικό συνέβη περίπου στις 18:45.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και η νεαρή διακομίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της στο «Τζάνειο», όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το περιστατικό είναι υπό διερεύνηση.

Τα πρώτα στοιχεία δείχνουν αυτοχειρία.