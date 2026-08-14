Από τον τέταρτο όροφο πολυκατοικίας στην Ξάνθη έπεσε τα ξημερώματα της Παρασκευής μια νεαρή γυναίκα.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το πλήρωμα του οποίου παρέλαβε την κοπέλα και τη μετέφερε στο Γενικό Νοσοκομείο Ξάνθης.

Όπως αναφέρει το fonitisxanthis.gr, η νεαρή υπέστη πολλαπλά τραύματα, με τους γιατρούς του νοσοκομείου να καταβάλλουν προσπάθειες για την αντιμετώπιση της ιδιαίτερα σοβαρής κατάστασής της. Λόγω της κρισιμότητας της υγείας της, κρίθηκε αναγκαία η διασωλήνωσή της.

Στη συνέχεια αποφασίστηκε η διακομιδή της στο Νοσοκομείο Καβάλας, όπου παραμένει νοσηλευόμενη σε κρίσιμη κατάσταση στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ).

Παράλληλα, οι αρμόδιες αρχές εξετάζουν τις συνθήκες και τα αίτια που οδήγησαν στην πτώση.