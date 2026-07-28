Ένα απρόσμενο και ιδιαίτερα συγκινητικό περιστατικό εκτυλίχθηκε το μεσημέρι της Τρίτης στο κέντρο της Αθήνας, όταν μια εγκυμονούσα έφερε στον κόσμο το μωρό της μέσα σε ταξί, ενώ κατευθυνόταν εσπευσμένα προς το μαιευτήριο.

Όλα ξεκίνησαν λίγο μετά τις 13:30, όταν ο επαγγελματίας οδηγός παρέλαβε την εγκυμονούσα από την οδό Μοσχοπούλου στα Κάτω Πατήσια. Μαζί της επιβιβάστηκαν μια φίλη της, ένας νεαρός άνδρας και ένα μικρό κορίτσι, με προορισμό το Νοσοκομείο «Αλεξάνδρα».

Κατά τη διάρκεια της διαδρομής, οι πόνοι της γυναίκας εντάθηκαν απότομα, με τον οδηγό να συνειδητοποιεί ότι ο τοκετός ήταν πλέον θέμα λεπτών. Χωρίς να χάσει την ψυχραιμία του, επικοινώνησε άμεσα με την Άμεση Δράση ζητώντας αστυνομική συνδρομή για να φτάσει έγκαιρα στον προορισμό του.

Στη διασταύρωση της Πατησίων με τη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, ένα περιπολικό και δύο μοτοσικλέτες της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. έσπευσαν στο σημείο, συνοδεύοντας το όχημα και ανοίγοντας τον δρόμο.

Το μωρό δεν περίμενε

Παρά τη γρήγορη κινητοποίηση των Αρχών, το νεογέννητο δεν περίμενε. Η γυναίκα γέννησε στο πίσω κάθισμα του ταξί με τη βοήθεια της φίλης της, την ώρα που ο οδηγός συνέχιζε προσεκτικά την πορεία του προς το νοσοκομείο.

Με την άφιξη του οχήματος στο Μαιευτήριο «Αλεξάνδρα», το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό παρέλαβε αμέσως τη μητέρα και το βρέφος. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από τον οδηγό, τόσο η μητέρα όσο και το νεογέννητο, είναι καλά στην υγεία τους.