Μη αναγνωρισμένες αναλήψεις από ΑΤΜ σε κεντρικό σημείο της Ρόδου κατήγγειλε 56χρονη επαγγελματίας της κτηματαγοράς, η οποία διαπίστωσε ότι έλειπαν συνολικά 1.101,50 ευρώ από τον τραπεζικό της λογαριασμό, παρά το γεγονός ότι η χρεωστική κάρτα βρισκόταν μόνιμα στην κατοχή της.

Οι επίμαχες συναλλαγές

Σύμφωνα με την καταγγέλλουσα και τα πρώτα στοιχεία:

25/11/2025, 11:13 – Ανάληψη 601,50 € από ΑΤΜ

26/11/2025, 16:09 – Δεύτερη ανάληψη 500 €

Οι δύο συναλλαγές πραγματοποιήθηκαν από μηχάνημα τύπου Cash Flex επί της οδού Αγίου Ιωάννη, έξω από την Πολεοδομία Ρόδου, εντός των ορίων του Δήμου Ρόδου.

Η 56χρονη εντόπισε τις κινήσεις μέσω της ηλεκτρονικής τραπεζικής και απευθύνθηκε άμεσα στο κατάστημα της Τράπεζας Πειραιώς, κινώντας διαδικασία αμφισβήτησης συναλλαγών και προχωρώντας στην άμεση ακύρωση της κάρτας.

Ενδείξεις υποκλοπής στοιχείων

Το γεγονός ότι η κάρτα δεν είχε χαθεί, ούτε παραδόθηκε ποτέ σε τρίτο πρόσωπο, θεωρείται κρίσιμο εύρημα που ενισχύει το ενδεχόμενο:

αντιγραφής της μαγνητικής ταινίας,

παράνομης καταγραφής του PIN,

ή άλλης μορφής ψηφιακής ή τεχνικής απάτης.

Οι αρχές εξετάζουν εάν υπήρξε παρέμβαση στον εξοπλισμό του ΑΤΜ ή παραβίαση σε ενδιάμεσες ψηφιακές αλυσίδες πληρωμών

Σε εξέλιξη η προανάκριση

Η υπόθεση βρίσκεται ήδη στο στάδιο της προανάκρισης, με τους αστυνομικούς να συλλέγουν:

ψηφιακά ίχνη από το ΑΤΜ,

οπτικό υλικό από την περιοχή,

χρονικά μεταδεδομένα των συναλλαγών,

και τυχόν συσχετίσεις με άλλα παρόμοια περιστατικά.

Παράλληλα, αναμένεται επίσημη ενημέρωση από την Τράπεζα Πειραιώς για το αποτέλεσμα της αμφισβήτησης και την ενεργοποίηση της ασφαλιστικής κάλυψης κατά κλοπής ή απάτης, η οποία προβλέπει τεχνικούς ελέγχους γνησιότητας των συναλλαγών.

Πώς δρουν οι επιτήδειοι – Τι εξετάζεται

Οι ανακριτικές αρχές επικεντρώνονται σε συνήθεις μεθόδους υποκλοπής, όπως:

μικροσυσκευές «skimmers» σε θυρίδες καρτών,

καλύμματα πληκτρολογίων για καταγραφή PIN,

κοινωνική μηχανική και τεχνικές εξαπάτησης.

Οι ειδικοί υπενθυμίζουν ότι τα μηχανήματα εκτός τραπεζικών υποκαταστημάτων θεωρούνται αυξημένου κινδύνου και συστήνουν οπτικό έλεγχο από τους χρήστες πριν τη χρήση.

Η προανάκριση συνεχίζεται με συγκέντρωση μαρτυριών και τεχνική πραγματογνωμοσύνη στο επίμαχο ΑΤΜ, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν πρόκειται για μεμονωμένο περιστατικό ή μέρος ευρύτερης δράσης υποκλοπής στοιχείων.