Σαρωτικοί είναι κάθε βράδυ στην Αττική οι έλεγχοι σε οδηγούς για κατανάλωση αλκοόλ – με στόχο την πρόληψη ατυχημάτων – με μια περίπτωση να ξεχωρίζει χθες τη νύχτα, καθώς εντοπίστηκε γυναίκα που οδηγούσε πατίνι υπό την επήρεια αλκοόλ.

Οδηγούσε ηλεκτρικό πατίνι υπό την επήρεια αλκοόλ

Ειδικότερα, στους ελέγχους με αλκοτέστ που πραγματοποίησε η Τροχαία χθες το βράδυ, ξεχώρισε, σύμφωνα με ρεπορτάζ της ΕΡΤ, η περίπτωση μίας γυναίκας που οδηγούσε ηλεκτρικό πατίνι υπό την επήρεια αλκοόλ. Στην οδηγό επιβλήθηκε το διοικητικό πρόστιμο των 300 ευρώ πρόστιμο, ενώ το πατίνι απομακρύνθηκε με γερανό.

Σημειώνεται ότι κατά τη διάρκεια της χθεσινής νύχτας, σε διάστημα τεσσάρων ωρών ελέγχθηκαν, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, περίπου 2.500 οδηγοί. Έντεκα άτομα εντοπίστηκαν υπό την επήρεια αλκοόλ όπου τους βεβαιώθηκαν πρόστιμα και σε κάποιες περιπτώσεις τα οχήματα απομακρύνθηκαν με τη βοήθεια γερανού.

Θα συνεχιστούν οι έλεγχοι

Οι έλεγχοι της Τροχαίας αναμένεται να συνεχιστούν, ιδιαίτερα σε κεντρικά σημεία της πόλης, με στόχο την αποτροπή επικίνδυνων συμπεριφορών στον δρόμο και την προστασία τόσο των πεζών όσο και των οδηγών.

Με πληροφορίες από ertnews