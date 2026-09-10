Ο αιφνίδιος θάνατος του Γιώργου Μαζωνάκη, στο ιατρείο του Κολωνακίου αποδεικνύει ότι οι θεραπείες πλασμαφαίρεσης δεν είναι απλές και πρέπει να γίνονται σε οργανωμένες κλινικές και νοσοκομεία, ώστε να υπάρχει δυνατότητα παρέμβασης γιατρών όλων των ειδικοτήτων, οι οποίοι θα είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν άμεσα τυχόν επιπλοκές ή παρενέργειες στον ασθενή.

Στην «Ζούγκλα» έφτασε μια πληροφορία, η οποία όμως είναι προς έρευνα, ότι σε ιατρείο μια γυναίκα που ζούσε στο εξωτερικό απεβίωσε λίγες ημέρες μετά, αφού πραγματοποίησε πλασμαφαίρεση. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η συγκεκριμένη ασθενής πέθανε έπειτα από μικροβιακή λοίμωξη στο αίμα.

Γιατροί, αιματολόγοι και άλλων ειδικοτήτων που μίλησαν στη «Ζούγκλα» εξέφρασαν την απορία για το πως μια τόσο σοβαρή θεραπεία πραγματοποιείται σε χώρους εκτός νοσοκομείου. Μάλιστα, ήταν κατηγορηματικοί, επισημαίνοντας πως αν συμβεί κάτι στον ασθενή δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν οι παρενέργειες.

Τι είναι η πλασμαφαίρεση;

Η πλασμαφαίρεση είναι μια ιατρική διαδικασία που περιλαμβάνει τον διαχωρισμό και την αφαίρεση πλάσματος από το αίμα. Το πλάσμα είναι το υγρό συστατικό του αίματος που μεταφέρει κύτταρα, θρεπτικά συστατικά, ορμόνες και άχρηστα προϊόντα. Κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης, λαμβάνεται αίμα από τον ασθενή και το πλάσμα διαχωρίζεται από τα αιμοσφαίρια χρησιμοποιώντας μια εξειδικευμένη μηχανή. Τα υπόλοιπα αιμοσφαίρια αναμειγνύονται στη συνέχεια με ένα υγρό αντικατάστασης, όπως φυσιολογικό ορό ή αλβουμίνη, και επιστρέφουν στο σώμα του ασθενούς.

Ο πρωταρχικός σκοπός της πλασμαφαίρεσης είναι η θεραπεία διαφόρων ιατρικών παθήσεων, απομακρύνοντας επιβλαβείς ουσίες από το πλάσμα. Αυτές οι ουσίες μπορεί να περιλαμβάνουν αντισώματα, τοξίνες ή άλλες πρωτεΐνες που μπορεί να συμβάλλουν στην ασθένεια ενός ασθενούς. Φιλτράροντας αυτά τα συστατικά, η πλασμαφαίρεση μπορεί να βοηθήσει στην ανακούφιση των συμπτωμάτων και στη βελτίωση της συνολικής υγείας των ασθενών που πάσχουν από ορισμένα αυτοάνοσα νοσήματα, νευρολογικές διαταραχές και άλλες παθήσεις.

Η πλασμαφαίρεση χρησιμοποιείται συχνά σε συνδυασμό με άλλες θεραπείες, όπως φάρμακα ή θεραπείες, για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητάς τους. Είναι μια καθιερωμένη διαδικασία που χρησιμοποιείται εδώ και δεκαετίες και θεωρείται ασφαλής όταν εκτελείται από εκπαιδευμένους επαγγελματίες υγείας.

Οι παρενέργειες της θεραπείας

Η πλασμαφαίρεση είναι μια ιατρική διαδικασία που μπορεί να είναι εξαιρετικά ωφέλιμη για διάφορες παθήσεις, αλλά δεν είναι κατάλληλη για όλους. Ορισμένες αντενδείξεις μπορεί να καταστήσουν έναν ασθενή ακατάλληλο για αυτήν τη θεραπεία. Η κατανόηση αυτών των παραγόντων είναι ζωτικής σημασίας τόσο για τους ασθενείς όσο και για τους παρόχους υγειονομικής περίθαλψης, ώστε να διασφαλιστεί η ασφάλεια και η αποτελεσματικότητα.

Σοβαρή υπόταση: Οι ασθενείς με σημαντικά χαμηλή αρτηριακή πίεση μπορεί να μην ανεχθούν τις μετακινήσεις υγρών που συμβαίνουν κατά την πλασμαφαίρεση. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε επιπλοκές, καθιστώντας απαραίτητη τη σταθεροποίηση της αρτηριακής πίεσης πριν από την εξέταση της διαδικασίας.

Οι ασθενείς με σημαντικά χαμηλή αρτηριακή πίεση μπορεί να μην ανεχθούν τις μετακινήσεις υγρών που συμβαίνουν κατά την πλασμαφαίρεση. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε επιπλοκές, καθιστώντας απαραίτητη τη σταθεροποίηση της αρτηριακής πίεσης πριν από την εξέταση της διαδικασίας. Σοβαρή αναιμία: Άτομα με χαμηλά επίπεδα αιμοσφαιρίνης ενδέχεται να διατρέχουν κίνδυνο κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης, καθώς η διαδικασία περιλαμβάνει την αφαίρεση πλάσματος, το οποίο μπορεί να μειώσει περαιτέρω τον όγκο των ερυθρών αιμοσφαιρίων.

Άτομα με χαμηλά επίπεδα αιμοσφαιρίνης ενδέχεται να διατρέχουν κίνδυνο κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης, καθώς η διαδικασία περιλαμβάνει την αφαίρεση πλάσματος, το οποίο μπορεί να μειώσει περαιτέρω τον όγκο των ερυθρών αιμοσφαιρίων. Διαταραχές πήξης: Ασθενείς με αιμορραγικές διαταραχές ή όσοι λαμβάνουν αντιπηκτική αγωγή ενδέχεται να αντιμετωπίσουν αυξημένους κινδύνους κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης. Η διαδικασία μπορεί να επηρεάσει τους παράγοντες πήξης, οδηγώντας σε πιθανές αιμορραγικές επιπλοκές.

Ασθενείς με αιμορραγικές διαταραχές ή όσοι λαμβάνουν αντιπηκτική αγωγή ενδέχεται να αντιμετωπίσουν αυξημένους κινδύνους κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης. Η διαδικασία μπορεί να επηρεάσει τους παράγοντες πήξης, οδηγώντας σε πιθανές αιμορραγικές επιπλοκές. Μόλυνση: Οι ενεργές λοιμώξεις, ιδιαίτερα οι συστηματικές, μπορούν να περιπλέξουν την πλασμαφαίρεση. Η διαδικασία μπορεί να αποδυναμώσει προσωρινά το ανοσοποιητικό σύστημα, καθιστώντας πιο δύσκολο για τον οργανισμό να καταπολεμήσει τις λοιμώξεις.

Οι ενεργές λοιμώξεις, ιδιαίτερα οι συστηματικές, μπορούν να περιπλέξουν την πλασμαφαίρεση. Η διαδικασία μπορεί να αποδυναμώσει προσωρινά το ανοσοποιητικό σύστημα, καθιστώντας πιο δύσκολο για τον οργανισμό να καταπολεμήσει τις λοιμώξεις. Καρδιακά προβλήματα: Ασθενείς με σοβαρές καρδιακές παθήσεις, όπως συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια ή αρρυθμίες, μπορεί να μην είναι κατάλληλοι υποψήφιοι. Οι μετακινήσεις υγρών και οι αλλαγές στον όγκο του αίματος μπορούν να καταπονήσουν την καρδιά.

Ασθενείς με σοβαρές καρδιακές παθήσεις, όπως συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια ή αρρυθμίες, μπορεί να μην είναι κατάλληλοι υποψήφιοι. Οι μετακινήσεις υγρών και οι αλλαγές στον όγκο του αίματος μπορούν να καταπονήσουν την καρδιά. Εγκυμοσύνη: Ενώ η πλασμαφαίρεση μπορεί να πραγματοποιηθεί σε έγκυες γυναίκες υπό ορισμένες συνθήκες, γενικά αποφεύγεται εκτός εάν είναι απολύτως απαραίτητη λόγω πιθανών κινδύνων τόσο για τη μητέρα όσο και για το έμβρυο.

Ενώ η πλασμαφαίρεση μπορεί να πραγματοποιηθεί σε έγκυες γυναίκες υπό ορισμένες συνθήκες, γενικά αποφεύγεται εκτός εάν είναι απολύτως απαραίτητη λόγω πιθανών κινδύνων τόσο για τη μητέρα όσο και για το έμβρυο. Σοβαρή νεφρική δυσλειτουργία: Οι ασθενείς με σημαντική νεφρική δυσλειτουργία μπορεί να μην είναι σε θέση να χειριστούν τις διαδικασίες αφαίρεσης και αντικατάστασης υγρών της πλασμαφαίρεσης, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε περαιτέρω επιπλοκές.

Οι ασθενείς με σημαντική νεφρική δυσλειτουργία μπορεί να μην είναι σε θέση να χειριστούν τις διαδικασίες αφαίρεσης και αντικατάστασης υγρών της πλασμαφαίρεσης, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε περαιτέρω επιπλοκές. Αλλεργικές αντιδράσεις: Το ιστορικό σοβαρών αλλεργικών αντιδράσεων σε οποιοδήποτε από τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, όπως αντιπηκτικά ή υγρά αναπλήρωσης, μπορεί επίσης να αποτελεί αντένδειξη.

Το ιστορικό σοβαρών αλλεργικών αντιδράσεων σε οποιοδήποτε από τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, όπως αντιπηκτικά ή υγρά αναπλήρωσης, μπορεί επίσης να αποτελεί αντένδειξη. Ψυχιατρικές Παθήσεις: Οι ασθενείς με σοβαρές ψυχιατρικές διαταραχές ενδέχεται να μην είναι σε θέση να παράσχουν ενημερωμένη συγκατάθεση ή να μην συνεργαστούν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, γεγονός που καθιστά δύσκολη την ασφαλή εκτέλεση.

Οι ασθενείς με σοβαρές ψυχιατρικές διαταραχές ενδέχεται να μην είναι σε θέση να παράσχουν ενημερωμένη συγκατάθεση ή να μην συνεργαστούν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, γεγονός που καθιστά δύσκολη την ασφαλή εκτέλεση. Μη ελεγχόμενος διαβήτης: Ασθενείς με κακώς διαχειριζόμενο διαβήτη ενδέχεται να εμφανίσουν επιπλοκές κατά την πλασμαφαίρεση λόγω διακυμάνσεων στα επίπεδα σακχάρου στο αίμα.

Είναι απαραίτητο οι γιατροί να διενεργούν μια ενδελεχή αξιολόγηση του ιατρικού ιστορικού και της τρέχουσας κατάστασης της υγείας του ασθενούς πριν προχωρήσουν σε πλασμαφαίρεση. Αυτό διασφαλίζει ότι τα οφέλη της διαδικασίας υπερτερούν τυχόν πιθανών κινδύνων.