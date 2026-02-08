Τα πρόσωπα που πρωταγωνιστούν στην υπόθεση κατασκοπείας αναζητούν οι Αρχές. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο «άνθρωπος-σκιά» φέρεται να είναι γυναίκα. Πρόκειται για άτομο που δεν έχει σχέση με τον στρατό και έχει πολύ υψηλό ρόλο στην «πυραμίδα» των κατασκόπων.

Οι Αρχές εκτιμούν ότι το δίκτυο των κατασκόπων έχει μορφή πυραμίδας, στην κορυφή της οποίας δεν βρίσκεται ο αξιωματικός της Πολεμικής Αεροπορίας που συνελήφθη και θα οδηγηθεί ενώπιον της Στρατιωτικής Δικαιοσύνης, αλλά ο άνθρωπος-σκιά, που τον στρατολόγησε και τον έπεισε να πουλήσει κρατικά μυστικά.

Η γυναίκα αυτή ήταν παρούσα και στη συνάντηση που είχε γίνει το 2025 στην Αθήνα, όπου ο Σμήναρχος είχε βρεθεί τετ α τετ με τον Κινέζο κατάσκοπο. Τα κλιμάκια του ΓΕΕΘΑ και της ΕΥΠ έχουν στα χέρια τους φωτογραφίες που δείχνουν τη γυναίκα αυτή με τον συγκεκριμένο άνδρα. Οι Αρχές ερευνούν αν η γυναίκα ήταν εκείνη που πλησίασε τον Σμήναρχο, αλλά και πότε και με ποιον τρόπο συνάντησε τον Κινέζο κατάσκοπο.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, το επίθετό του «Κινέζου πράκτορα» δεν είναι κινεζικό, αλλά αμερικανικό.

Την ημέρα που τα κλιμάκια της ΕΥΠ και του ΓΕΕΘΑ πραγματοποίησαν την αιφνίδια έρευνα στο γραφείο του Σμήναρχου, ήταν παρών και ένας νεαρός αξιωματικός, ο οποίος εξειδικεύεται στην ασφάλεια δικτύου από τη Διεύθυνση Κυβερνοασφάλειας του ΓΕΕΘΑ.

Ήταν αυτός που όταν είχε εντοπιστεί το δεύτερο τηλέφωνο, κατόρθωσε να ανακτήσει τα σβησμένα αρχεία του Κινέζου κατασκόπου.

Οι Αρχές στρέφουν πλέον την προσοχή τους στο πρόσωπο στο οποίο έστελνε τις απόρρητες πληροφορίες ο Κινέζος κατάσκοπος.

Ο ρόλος του «ανθρώπου-σκιά»

Η Αστυνομία φέρεται να έχει στα χέρια της φωτογραφίες από τις συναντήσεις στην Αθήνα του 54χρονου Σμήναρχου με τον Κινέζο πράκτορα μέσα στο 2025. Πρόκειται για τουλάχιστον δύο συναντήσεις σε κεντρικά καταστήματα στο κέντρο της πρωτεύουσας.

Οι Αρχές ερευνούν αν σε αυτές τις συναντήσεις ο αξιωματικός της Πολεμικής Αεροπορίας είχε δώσει διαβαθμισμένες πληροφορίες στον Κινέζο πράκτορα.

Ένα τρίτο πρόσωπο υπήρχε και στις δύο αυτές συναντήσεις, σύμφωνα με τις πληροφορίες. Είναι πρόσωπο – κλειδί, με ρόλο μεγαλύτερο στην υπόθεση της κατασκοπείας από τον Σμήναρχο.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ήταν και στα δύο ραντεβού στο κέντρο της Αθήνας, με τον αξιωματικό της Πολεμικής Αεροπορίας και τον Κινέζο πράκτορα, που είναι περίπου 40 με 45 χρόνων. Το 2025, ο Κινέζος παραβρέθηκε σε Συνέδριο σε άλλη χώρα του ΝΑΤΟ και στη συνέχεια έκανε μία σύντομη στάση στην πρωτεύουσα όπου συναντήθηκε με τον 54χρονο Σμήναρχο. Τότε, έγινε η μία από τις δύο συναντήσεις.

Οι πληρωμές φέρονται να γίνονται μέσω κρυπτογραφημένης εφαρμογής που ήταν εγκατεστημένη στο κινητό τηλέφωνο – «σκιά» μάρκας Samsung. Τα εμβάσματα κυμαίνονταν από 5.000 ευρώ έως 15.000 ευρώ τον μήνα ή το τρίμηνο, ανάλογα με τη σημαντικότητα των πληροφοριών.

Το προφίλ του 54χρονου Σμήναρχου και οι «κακόβουλοι παράγοντες»

Το προφίλ του 54χρονου αξιωματικού ήταν άψογο. Ανώτερος αξιωματικός με 32 χρόνια υπηρεσίας, δήλωνε παντού την αγάπη του για την πατρίδα και τη δουλειά του.

Ήταν εξειδικευμένος σε θέματα επικοινωνιών, ηλεκτρονικών συστημάτων και κυβερνοασφάλειας. Στα social media είχε ιδιαίτερα ενεργό προφίλ και μοιραζόταν φωτογραφίες από ταξίδια, διασκέδαση, αλλά και Συνέδρια που παρακολουθούσε για την κυβερνοασφάλεια και την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Ο Σμήναρχος παράλληλα αρθρογραφούσε. Μάλιστα, το 2023 είχε γράψει ότι «οι κακόβουλοι παράγοντες ζουν ανάμεσά μας – δουλεύουμε μαζί τους. Κάθε επιχείρηση θα πρέπει να τους λάβει σοβαρά υπόψη και να τους περιορίσει. Οι insiders αποτελούν κρίσιμο πόρο και όσοι είναι κακόβουλοι μπορούν να αποβούν σημαντική απειλή για κάθε επιχείρηση, αν υποτιμηθούν».

Τα περισσότερα άρθρα είχαν σχέση με την εξειδίκευσή του σε ζητήματα κυβερνοασφάλειας.

«Καθώς οι προηγμένες κυβερνοεπιθέσεις γίνονται πιο συχνές και έντονες και στοχεύουν σε ένα ευρύτερο φάσμα τομέων και βιομηχανιών, οι δημόσιες και ιδιωτικές επιχειρήσεις προσπαθούν να προετοιμαστούν καλύτερα για τον μετριασμό των κυβερνοαπειλών και την αντιμετώπιση μιας πιθανής κυβερνοεπίθεσης που θα επηρεάσει τα έσοδά τους και θα βλάψει τη φήμη τους», είχε σημειώσει ο Σμήναρχος.

Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζει ο 54χρονος είναι βαρύτατες. Μέχρι την Τρίτη (10/2), που θα οδηγηθεί ενώπιον του Στρατιωτικού Εισαγγελέα, κρατείται στο Αεροδικείο.