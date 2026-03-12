Φονικό τροχαίο σημειώθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης (12/03) στην περιοχή της Βούλας. Αυτοκίνητο συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά με ταξί, με αποτέλεσμα η οδηγός του δεύτερου να χάσει τη ζωή της.

Πιο συγκεκριμένα, το θανατηφόρο δυστύχημα καταγράφηκε στη συμβολή της Λεωφόρου Καραμανλή με την οδό Ευελπίδων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τα δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν τόσο σφοδρά, με την οδηγό ταξί 55 ετών και τον 23χρονο οδηγό του ΙΧ να εγκλωβίζονται μέσα στα οχήματά τους.

Δείτε σχετικό βίντεο:

Στο σημείο έφτασαν δύο οχήματα με τέσσερις πυροσβέστες όπου απεγκλώβισαν τα δύο άτομα. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που έφτασε στο σημείο μετέφερε την 55χρονη βαριά τραυματισμένη στο Ασκληπιείο Βούλας, η οποία λίγη ώρα αργότερα υπέκυψε στα τραύματά της. Ο 23χρονος οδηγός νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση.

Η σφοδρότητα της σύγκρουσης γίνεται αντιληπτή και από τα συντρίμμια των αυτοκινήτων, τα οποία υπέστησαν σοβαρές υλικές ζημιές.

Δείτε εικόνες από το σημείο του δυστυχήματος:

Το Ανακριτικό Τμήμα της Τροχαίας έχει αναλάβει την προανάκριση για τα ακριβή αίτια του ατυχήματος.