Τροχαίο ατύχημα στο οποίο παρασύρθηκε μία 64χρονη, σημειώθηκε αργά το απόγευμα της Πέμπτης (9/10) στην Αγία Παρασκευή.

Το περιστατικό καταγράφηκε επί της Μεσογείων, στο ρεύμα προς Μαραθώνα, στη συμβολή με την οδό Τερζοπούλου, λίγο πριν από το ραδιομέγαρο της ΕΡΤ.

Ένα πολυτελές όχημα, το οποίο οδηγούσε νεαρός, χτύπησε υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες την 64χρονη γυναίκα και την τραυμάτισε σοβαρά.

Στο σημείο έσπευσαν δύο περιπολικά της Τροχαίας, που για λίγη ώρα διέκοψαν την κυκλοφορία στη δεξιά λωρίδα, καθώς και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που μετέφερε τη γυναίκα στο Νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς».