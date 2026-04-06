«Βουτιά» από το μπαλκόνι του σπιτιού της, όχι μια αλλά δυο φορές, έκανε μια γυναίκα με καταγωγή από την Ουκρανία στο Μαρούσι. Το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής στην οδό Αγράφων όταν, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, η 27χρονη βγήκε στο μπαλκόνι και πήδηξε από τον τέταρτο όροφο.

Η πτώση της όμως σταμάτησε στον τρίτο όροφο. Σαν να μην είχε συμβεί τίποτα, η γυναίκα ανέβηκε στο διαμέρισμα της και κάλεσε ιδιωτικό ασθενοφόρο καθώς δεν αισθανόταν καλά.

Μέχρι όμως να έρθει το ασθενοφόρο η 27χρονη ξαναπήδηξε και έπεσε στο πάρκινγκ της πολυκατοικίας.

Η γυναίκα μεταφέρθηκε σε ιδιωτικό θεραπευτήριο των βορείων προαστίων ενώ παρών σε όλο αυτό το απίστευτο σκηνικό ήταν και ο Ρώσος σύντροφος της. Η γυναίκα οδηγήθηκε άμεσα στο χειρουργείο καθώς είχε χτυπήσει σε διάφορα σημεία του σώματος της ενώ για το περιστατικό ενημερώθηκε ο Εισαγγελέας.

Ο δικαστικός λειτουργός ακούγοντας την περιγραφή των περιστατικών ζήτησε την σύλληψη του συντρόφου της κοπέλας για ενδοοικογενειακή βία. Ο 29χρονος αναμένεται να οδηγηθεί στον Εισαγγελέα ενώ κομβική είναι η μαρτυρία της ιδιοκτήτριας του σπιτιού στον τρίτο όροφο που είδε την νεαρή γυναίκα να «προσγειώνεται» στο μπαλκόνι της.

Η 27χρονη χειρουργήθηκε και όταν το επιτρέψει η κατάσταση της υγείας της θα δώσει κατάθεση στους αστυνομικούς καθώς οι Αρχές θέλουν να διαπιστώσουν το ενδεχόμενο η γυναίκα να προχώρησε σε μια τέτοια πράξη, λόγω των συνθηκών κάτω από τις οποίες ζούσε στο διαμέρισμα του Αμαρουσίου.