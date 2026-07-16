Σε μια πρωτοφανή αυτόφωρη σύλληψη προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στο Άργος Ορεστικό, έπειτα από καταγγελία για ενδοοικογενειακό επεισόδιο με φόντο… προσβολές σωματικών χαρακτηριστικών (body shaming).

Μια γυναίκα οδηγήθηκε στο κρατητήριο το βράδυ της Τετάρτης 15 Ιουλίου, μετά από μήνυση που κατέθεσε η ίδια της η ανιψιά, υποστηρίζοντας ότι η θεία της την εξύβρισε με υποτιμητικούς χαρακτηρισμούς για το βάρος της κατά τη διάρκεια έντονης λογομαχίας.

Η υπόθεση πήρε γρήγορα σοβαρή τροπή, με τις αρχές να ενεργοποιούν τις αυστηρές διατάξεις του αντιρατσιστικού νόμου.

Το χρονικό της αντιπαράθεσης και οι προσβολές

Σύμφωνα την ΕΡΤ, όλα συνέβησαν το βράδυ της Τετάρτης στο Άργος Ορεστικό. Μια θεία και η ανιψιά της βρέθηκαν στο ίδιο σημείο και για άγνωστους μέχρι στιγμής λόγους, ενεπλάκησαν σε έναν ιδιαίτερα έντονο και οξύ λεκτικό διαπληκτισμό.

Πάνω στην ένταση της στιγμής, η θεία ξέφυγε από τα όρια της απλής λογομαχίας και επιτέθηκε στην ανιψιά της με σκληρές εκφράσεις.

Συγκεκριμένα, φέρεται να τη χαρακτήρισε επανειλημμένα ως «χοντρή», χρησιμοποιώντας υποτιμητικές και προσβλητικές ατάκες που εστίαζαν αποκλειστικά στην εξωτερική της εμφάνιση και το σώμα της.

Η μήνυση και η παρέμβαση για Ενδοοικογενειακή Βία

Η νεαρή κοπέλα, αποφάσισε να μην αφήσει το περιστατικό να περάσει έτσι. Μετέβη αμέσως στο Αστυνομικό Τμήμα Άργους Ορεστικού, όπου περιέγραψε το συμβάν και υπέβαλε επίσημη μήνυση σε βάρος της θείας της.

Λόγω της συγγενικής τους σχέσης, την υπόθεση ανέλαβε αμέσως το εξειδικευμένο Γραφείο Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας της Διεύθυνσης Αστυνομίας Καστοριάς. Οι αστυνομικοί ενημέρωσαν τον αρμόδιο εισαγγελέα υπηρεσίας, ο οποίος έδωσε εντολή να κινηθεί η αυτόφωρη διαδικασία και η καταγγελλόμενη να συλληφθεί αμέσως.

Body Shaming και Αντιρατσιστικός Νόμος

Οι Αρχές έκριναν ότι οι συγκεκριμένοι χαρακτηρισμοί δεν αποτελούν μια απλή εξύβριση, αλλά οι προσβολές εντάσσονται στις διατάξεις του αντιρατσιστικού νόμου. Επιπλέον, θεωρήθηκε ότι υπήρξε προσβολή και διακριτική μεταχείριση με βάση τα σωματικά χαρακτηριστικά (το λεγόμενο body shaming).

Η συλληφθείσα κρατήθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Άργους Ορεστικού και αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα.