Πυκνώνουν οι ετοιμόγεννες γυναίκες που επιλέγουν να φύγουν από τον τόπο τους και να μπουν στα σαπιοκάραβα, που μεταφέρουν μετανάστες στα παράλια της Κρήτης, όπως διαπιστώνει το Λιμενικό, που διαχειρίζεται τις ροές στο νησί.

Το γεγονός ξάφνιασε τα στελέχη του Λιμενικού Σώματος που ασχολούνται με τις συνεχείς αφίξεις των τελευταίων μηνών καθώς στις βάρκες μεταφοράς βρίσκονται όλο και πιο συχνά γυναίκες που είναι έτοιμες να γεννήσουν.

Η παρουσία τους σε κάθε σχεδόν άφιξη έχει προκαλέσει μεγάλο θέμα συζήτησης στους λιμενικούς που είναι οι άνθρωποι που έρχονται σε πρώτη επαφή με τις γυναίκες αυτές, οι περισσότερες εκ των οποίων είναι σε προχωρημένη εγκυμοσύνη και άλλες … ετοιμόγεννες.

Εκτός από τις έγκυες, το τελευταίο διάστημα οι λιμενικοί καταγράφουν και αύξηση στις αφίξεις παιδιών. «Πρόκειται πραγματικά για γυναίκες που σε λίγες ημέρες θα φέρουν στον κόσμο μία νέα ζωή. Μας έχει προκαλέσει εντύπωση το πώς αυτές οι νεαρής ηλικίας κοπέλες παίρνουν απόφαση να μπουν σε μία βάρκα και με τους κινδύνους που υπάρχουν να ταξιδέψουν για να έρθουν στην χώρα μας» ανέφερε υψηλόβαθμο στέλεχος του Λ.Σ

Τα στοιχεία που παρέθεσαν στο patris.gr δείχνουν την παρουσία γυναικών στον 7ο ή στον 8ο μήνα της κύησής τους, ενώ όλες σχεδόν προέρχονται από το Σουδάν.

«Έχουμε παρατηρήσει ότι οι Αιγύπτιοι δεν ταξιδεύουν οικογενειακώς. Σε αντίθεση με τους Σουδανούς. Έχουμε πολλές περιπτώσεις τους τελευταίους μήνες με γυναίκες που είναι ετοιμόγεννες κι όμως δεν το βάζουν κάτω και εγκαταλείπουν τις χώρες τους».

Σύμφωνα με στοιχεία του τοπικού μέσου μόνο χθες στην Ιεράπετρα σε μία από τις βάρκες μεταφοράς των μεταναστών υπήρχαν δύο γυναίκες που διανύουν τον 8ο μήνα της εγκυμοσύνης τους, ενώ και χθες μεταφέρθηκαν στα Χανιά άλλες τρεις γυναίκες στην ίδια κατάσταση. «Στην τελευταία αυτή άφιξη παρατηρήσαμε ότι στο πλοιάριο που μετέφερε τους μετανάστες υπήρχαν συνολικά 13 γυναίκες, 20 παιδιά, εκ των οποίων τρία βρέφη και οι 3 έγκυες γυναίκες.

Μάλιστα, μία εξ αυτών είναι ετοιμόγεννη και έχει μεταφερθεί στο νοσοκομείο. Οι υπόλοιπες αφού εξεταστούν από γιατρούς θα ακολουθηθεί η προβλεπόμενη διαδικασία» ανέφερε πηγή από το Λ.Σ.