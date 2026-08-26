Νέες μαρτυρίες έρχονται στην επιφάνεια σχετικά με την τραγική υπόθεση της δολοφονίας στη Νέα Σμύρνη, σκιαγραφώντας το προφίλ του 48χρονου άνδρα που πυροβόλησε και σκότωσε τη 45χρονη πρώην σύντροφό του και στη συνέχεια έβαλε τέλος στη ζωή του.

Η μαρτυρία συγγενικού προσώπου της 45χρονης

Σύμφωνα με τη μαρτυρία συγγενικού προσώπου της άτυχης γυναίκας, ο 48χρονος φέρεται να είχε στείλει στη γυναίκα φωτογραφία στην οποία απεικονιζόταν να κρατά όπλο και να το στρέφει στο κεφάλι του, απειλώντας την ότι θα τη σκοτώσει και στη συνέχεια θα αυτοκτονήσει.

Ο δράστης φέρεται επίσης να επιχείρησε να προσεγγίσει τον αδελφό της. Εκείνος αρνήθηκε να τον συναντήσει, καθώς δεν επιθυμούσε να εμπλακεί στην προσωπική τους σχέση και τον παρότρυνε να μην ασχοληθεί πλέον με την οικογένεια της πρώην συντρόφου του.

Η μαρτυρία οικογενειακού προσώπου του 48χρονου

Ιδιαίτερα σημαντικές θεωρούνται και οι μαρτυρίες από το οικογενειακό περιβάλλον του 48χρονου. Ο άνδρας φέρεται να είχε προειδοποιήσει τόσο την κόρη όσο και τη σύζυγό του ότι ετοίμαζε «κάτι μεγάλο», κρατώντας όμως κρυφές τις λεπτομέρειες του σχεδίου του.

Η παράδοση των χρημάτων και η εξαφάνιση

Στην κόρη του φέρεται να είπε ότι ενδεχομένως να μη βρίσκεται πλέον κοντά της τις επόμενες ημέρες. Παράλληλα, παρέδωσε στη σύζυγό του όλα τα χρήματα που είχε εκείνη τη στιγμή στην κατοχή του, παροτρύνοντάς την να φροντίζει το παιδί τους σε περίπτωση που εκείνος λείψει.

Η σύζυγός του ανέφερε στους αστυνομικούς πως αγνοούσε τον λόγο αυτών των κινήσεων. Μάλιστα, είδε τον άνδρα της να κλαίει και να αποχωρεί από το σπίτι, διανυκτερεύοντας αλλού, χωρίς να της αποκαλύψει πού βρισκόταν ή τι έκανε. Το συμβάν αυτό συνέβη μόλις λίγες ώρες πριν από τη δολοφονία.

Η μαρτυρία του γείτονα

Βαρύνουσας σημασίας είναι και η κατάθεση γείτονα, ο οποίος λειτούργησε ως αυτόπτης μάρτυρας και περιέγραψε στις Αρχές την εικόνα και τη διάταξη των σωμάτων των δύο νεκρών στο σημείο.

Πλέον, αναμένεται η ολοκλήρωση της ιατροδικαστικής εξέτασης για τη συμπλήρωση του φακέλου. Εφόσον ο δράστης είναι επίσης νεκρός, η ποινική διαδικασία εις βάρος του παύει, με τις έρευνες να επικεντρώνονται στην πλήρη διαλεύκανση των συνθηκών της τραγωδίας.