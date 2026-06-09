Οι γυναικοκτονίες βρίσκονται ξανά στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης, με αφορμή τη δολοφονία της 43χρονης Βασιλικής στην Καλαμάτα την 1η Ιουνίου.

Η Πρωτοβουλία κατά των Γυναικοκτονιών «Πες την με το όνομά της» καλεί τους πολίτες σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας την Τρίτη 9 Ιουνίου, στις 19:00, στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, στην πλατεία Συντάγματος.

Η κινητοποίηση διοργανώνεται ως ένδειξη διαμαρτυρίας απέναντι στα συνεχιζόμενα περιστατικά έμφυλης βίας και με στόχο να σταλεί ένα ηχηρό μήνυμα για την ανάγκη λήψης ουσιαστικών μέτρων προστασίας των γυναικών. Οι διοργανωτές απευθύνουν κάλεσμα για μαζική συμμετοχή, τονίζοντας ότι η αντιμετώπιση του φαινομένου αποτελεί υπόθεση ολόκληρης της κοινωνίας.

Κινητοποίηση ενάντια στις γυναικοκτονίες και την έμφυλη βία

Στο κάλεσμα συμμετέχει και το Φεμινιστικό Δίκτυο Διαλόγου και Δράσης FEMINA, το οποίο επισημαίνει την ανάγκη θεσμικής αναγνώρισης της γυναικοκτονίας ως διακριτής μορφής εγκλήματος και ζητά την ενίσχυση των μηχανισμών πρόληψης και προστασίας των θυμάτων ενδοοικογενειακής και έμφυλης βίας.

Οι διοργανωτές υπογραμμίζουν ότι κάθε νέα υπόθεση αναδεικνύει τα κενά που εξακολουθούν να υπάρχουν στην προστασία γυναικών που βρίσκονται σε κίνδυνο, ενώ ζητούν μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση της κοινωνίας και αποτελεσματικότερη παρέμβαση των αρμόδιων αρχών.

Η Πρωτοβουλία κατά των Γυναικοκτονιών καλεί την Τρίτη 9 Ιουνίου 2026 στις 7:00μ.μ. στον ‘Άγνωστο Στρατιώτη στο Σύνταγμα, Αγωνιστική Διαμαρτυρία για τις Γυναικοκτονίες https://t.co/MIFlGppjXA — ΜπιΕλΑρ (@blr1a1) June 7, 2026

Η ανησυχητική αύξηση των γυναικοκτονιών τα τελευταία χρόνια

Τα τελευταία χρόνια το ζήτημα των γυναικοκτονιών έχει απασχολήσει έντονα την ελληνική κοινωνία, καθώς μια σειρά υποθέσεων έχει προκαλέσει σοκ και έντονες αντιδράσεις. Πολλές από τις γυναίκες που δολοφονήθηκαν είχαν υπάρξει θύματα κακοποιητικής συμπεριφοράς ή είχαν καταγγείλει απειλές και περιστατικά βίας πριν χάσουν τη ζωή τους.

Ο όρος «γυναικοκτονία» χρησιμοποιείται από οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων και γυναικείους φορείς για να περιγράψει τις δολοφονίες γυναικών που συνδέονται με το φύλο τους και αποτελούν την ακραία έκφραση της έμφυλης βίας.

Παράλληλα, τα τελευταία χρόνια αυξάνονται οι φωνές που ζητούν τη νομική κατοχύρωση του όρου στην ελληνική νομοθεσία, υποστηρίζοντας ότι θα συμβάλει στην καλύτερη καταγραφή και κατανόηση του φαινομένου.

Η αυριανή συγκέντρωση στο Σύνταγμα φιλοδοξεί να αναδείξει ακριβώς αυτή την ανάγκη: να μην αντιμετωπίζονται οι γυναικοκτονίες ως μεμονωμένα περιστατικά, αλλά ως ένα βαθύτερο κοινωνικό πρόβλημα που απαιτεί συντονισμένες πολιτικές πρόληψης, προστασίας και υποστήριξης των θυμάτων.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Πρωτοβουλίας κατά των Γυναικοκτονιών:

«Η γυναικοκτονία της 39χρονης Βασιλικής στην Καλαμάτα ξαναφέρνει μπροστά στα μάτια της κοινωνίας ζωτικά προβλήματα, για τα οποία ένα κομμάτι της εξεγείρεται, όμως ένα άλλο εθελοτυφλεί.

Συγκλονίζει η αγριότητα που δείχνουν οι 49 μαχαιριές παντού, παρά την απεγνωσμένη πάλη της γυναίκας να προστατευτεί, όπως φαίνεται στη στάση του κατακρεουργημένου σώματος. Μια αγριότητα που δεν ξέσπασε ξαφνικά αλλά ήταν το αποκορύφωμα μακροχρόνιας κακοποίησης, και που είχε σαν επιστέγασμα το δόλο του θύτη να αποδώσει την επίθεση στο θύμα!

Κοινότυπο το υπόλοιπο μοτίβο πριν τη γυναικοκτονία: οι γείτονες που άκουγαν κραυγές πόνου αλλά δε μιλούσαν, η αστυνομία που πληροφορήθηκε ενδοοικογενειακή βία αλλά δεν παρέμβηκε, η κοινωνική υπηρεσία που θα μπορούσε να παρέμβει νωρίτερα και διαφορετικά από την αστυνομία αλλά απλούστατα δ ε ν υπάρχει. Κοινότυπο το μοτίβο και μετά: ξέπλυμα από συγγενείς, κανάλια και ιστότοπους του δράστη ως «καλού παιδιού», «καλού πατέρα» μαζί με αήθη προσπάθεια σπίλωσης της νεκρής, διότι γι’ αυτό το είδος δημοσιογραφίας το θύμα, μια νέα και λίγο ή περισσότερο αυτόνομη γυναίκα, πάντα πρέπει να φταίει. Ευτυχώς, παράλληλα, η πλειοψηφία των συμπολιτών μας και των ΜΜΕ εκφράζουν την αγανάκτησή τους που, ελπίζουμε, να λάβει την μορφή περισσότερης και μαζικότερης κινητοποίησης.

Όμως το δεδομένο που συγκλονίζει σχεδόν όσο και η ίδια η γυναικοκτονία είναι η παρουσία των δύο ανήλικων παιδιών της δολοφονημένης γυναίκας. Πριν βρεθούν στο διπλανό δωμάτιο της γυναικοκτονίας και στη συνέχεια στην Παιδιατρική Κλινική έγιναν για καιρό μάρτυρες της κακοποίησης της μητέρας τους. Ίσως η πιθανότητα αναγκαστικής συνεπιμέλειας με τον κακοποιητή σύζυγο να καθυστέρησε την απομάκρυνση που μπορεί να της έσωζε τη ζωή. Και τώρα καλούνται να τα αναλάβουν οι δυο κοντινότερες συγγενείς του θύματος, η αδελφή και η θεία της, χωρίς ψυχολογική υποστήριξη, χωρίς νομική βοήθεια, χωρίς οικονομική στήριξη από την πολιτεία, χωρίς καν πρόσβαση στο όποιο εισόδημα ή περιουσία του θύματος.

Διεκδικούμε τη νομική αναγνώριση της γυναικοκτονίας, η οποία για να έχει αποτελέσματα πρέπει να συνδυάζεται:

Με μέτρα νομικής, ψυχολογικής και οικονομικής στήριξης των παιδιών του θύματος και των συγγενών που αναλαμβάνουν την επιμέλειά τους αλλά και αποκλεισμό του δράστη από τα περιουσιακά στοιχεία και εισοδήματα του θύματος.

Με ενίσχυση των μηχανισμών πρόληψης μέσω κοινωνικών υπηρεσιών αλλά και καταστολής της ενδοοικογενειακής βίας με αυστηρή τήρηση των διατάξεων περί αυτεπάγγελτης δίωξης.

Με κατάργηση της συνεπιμέλειας από τη στιγμή που καταγγέλλεται ενδοοικογενειακή βία.

Με καθιέρωση της σεξουαλικής αγωγής ως σχολικό μάθημα με καθορισμένη ύλη σε κάθε βαθμίδα, βασισμένη τόσο στις επιστημονικές γνώσεις βιολογίας όσο και στα δικαιώματα γυναικών και κοριτσιών και στην ισότητα των φύλων.

Για τη συγκεκριμένη γυναικοκτονία της Βασιλικής

Απαιτούμε από το ΕΣΡ και την ΕΣΗΕΑ να επιληφθούν του θέματος της σπίλωσης της νεκρής, σύμφωνα και με τεκμηριωμένες καταγγελίες που έχουν αποσταλεί από φεμινιστικές οργανώσεις.

Καλούμε τον λαό της Αθήνας να πάρει μέρος στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας που διοργανώνει η Πρωτοβουλία Κατά των Γυναικοκτονιών, Τρίτη, 9 Ιουνίου, 7:00 μμ, στον Άγνωστο Στρατιώτη – Σύνταγμα.»