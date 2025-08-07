Στις γυναικείες φυλακές Κορυδαλλού βρίσκεται από το μεσημέρι η 32χρονη Αλγερινή που κατηγορείται για την δολοφονία της 3χρονης Τζένα στην παραλία Έδεμ.

Η Αλγερινή κρατείται σε διπλανό κελί από την Ειρήνη Μουρτζούκου στην πτέρυγα ασφαλείας και όπως και οι άλλες μανάδες που βρίσκονται στα συγκεκριμένα κελιά δεν θα προαυλίζεται με τις άλλες κρατούμενες για λόγους ασφαλείας.

Στον ίδιο χώρο είναι η μητέρα του τρίχρονου Άγγελου από την Κρήτη, ενώ η Ρούλα Πισπιρίγκου έχει επιστρέψει στις φυλακές Θήβας, μετά τις εξετάσεις που έκανε σε νοσοκομείο της Αθήνας.

Ουσιαστικά αυτή τη στιγμή στην συγκεκριμένη πτέρυγα βρίσκονται τρεις μανάδες που έχουν σκοτώσει συνολικά έξι παιδιά. Πρόκειται για: Τα τέσσερα παιδιά που έχει ομολογήσει η Ειρήνη Μουρτζούκου, εκ των οποίων τα δύο είναι τα δικά της.

Τον μικρό Άγγελο που ξυλοκοπήθηκε μέχρι θανάτου από τη μητέρα του και τον πατριό του, αλλά και την 3χρονη Τζένα, που άφησε στη θάλασσα αβοήθητη η ίδια η μητέρα της.

Η στάση της Αλγερινής

Η 32χρονη, παραμένει ψύχραιμη και είναι απόλυτα συνεργάσιμη με τις Αρχές. Σύμφωνα με πληροφορίες της «Ζούγκλας» προσπαθούσε να θολώσει τα νερά από την πρώτη στιγμή της προσαγωγής της και όταν συνελήφθη κατάλαβε ότι οι αρχές έχουν στοιχεία σε βάρος της και ουσιαστικά άρχισε να μιλάει προβάλλοντας βέβαια τους δικούς της ισχυρισμούς, ότι πρόκειται για ατύχημα και θεώρησε ότι το παιδί είναι νεκρό.

Επικοινωνεί, όταν της επιτρέπεται, με την αδερφή της στην Αλγερία και τώρα όπως δήλωσε και η δικηγόρος της, θέλει η οικογένειά της να πάρει την επιμέλεια των δύο παιδιών της που βρίσκονται από τη στιγμή της σύλληψής της, στο «Παίδων Αγία Σοφία».

Το παράδοξο είναι ότι για την Τζένα, δεν φάνηκε να νοιάζεται τόσο πολύ και έκανε ότι περνούσε από το χέρι της για να εξαφανίσει ακόμα και το καρότσι του άτυχου κοριτσιού. Δεν έδειχνε στιγμή μετανιωμένη και επιχειρούσε να φύγει εκτός Ελλάδας για να κρύψει το έγκλημα που είχε διαπράξει.