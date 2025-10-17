Επιμέλεια: Αλέξανδρος Παπαδόπουλος

Μια τραγωδία που θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί, ένα παιδί που έμεινε μόνο του στο νερό και μια αλυσίδα ανθρώπινων παραλείψεων που οδήγησαν στην ανείπωτη τραγωδία. Η υπόθεση του πνιγμού της 3χρονης Matilda στη Λάρδο συγκλονίζει όχι μόνο την Ελλάδα αλλά και τη Μεγάλη Βρετανία, καθώς οι γονείς του κοριτσιού εξακολουθούν να βρίσκονται σε κατάσταση σοκ, περιμένοντας ένα θαύμα στη ΜΕΘ Παίδων του ΠΑΓΝΗ.

Σήμερα Παρασκευή (17/10), οι δύο συλληφθέντες για το τραγικό συμβάν θα περάσουν το κατώφλι του Ανακριτή Ρόδου προκειμένου να απολογηθούν, ενώ η δικογραφία που έχει σχηματιστεί περιγράφει με ανατριχιαστικές λεπτομέρειες πώς το τρίχρονο κορίτσι βρέθηκε αναίσθητο στον πυθμένα της πισίνας μέσα σε ένα πολυσύχναστο ξενοδοχείο, χωρίς κανείς να το δει για δέκα ολόκληρα λεπτά.

Τι κατέγραψε το βίντεο

Από την ανάλυση του βιντεοληπτικού υλικού της Κάμερας 2 του ξενοδοχείου στη Λάρδο προκύπτουν τα ακόλουθα χρονικά σημεία:

• 11:50:30 – Η ανήλικη προσεγγίζει μόνη της τη σκάλα της πισίνας από τη δεξιά πλευρά, χωρίς συνοδεία ενηλίκου.

• 11:51:00 – Εισέρχεται στο νερό χωρίς να φαίνεται άλλος λουόμενος στο ίδιο σημείο.

• 11:52:00 έως 11:53:00 – Το παιδί κινείται για λίγα δευτερόλεπτα στο νερό. Στη συνέχεια βυθίζεται.

• 11:53:30 – Το σώμα της καλύπτεται από ένα φουσκωτό σωσίβιο που επιπλέει, καθιστώντας τη μη ορατή.

• 11:55:00 έως 11:59:00 – Στο βίντεο διακρίνονται ενήλικες περιμετρικά της πισίνας, αλλά κανείς δεν αντιδρά.

• 12:00:50 – Πελάτισσα του ξενοδοχείου παρατηρεί κάτι μέσα στο νερό, προσεγγίζει, αντιλαμβάνεται την παρουσία του παιδιού και το ανασύρει.

Το υλικό επιβεβαιώνει ότι η ανήλικη παρέμεινε 10 λεπτά μέσα στο νερό χωρίς επίβλεψη.

Ευρήματα της αυτοψίας και συνθήκες στο ξενοδοχείο

Από την αυτοψία της αστυνομίας διαπιστώθηκε ότι:

• Δεν υπήρχε ναυαγοσώστης στο ξενοδοχείο, αν και διαθέτει δυναμικότητα 134 κλινών.

• Δεν υπήρχαν σωστικά μέσα (σωσίβια, κοντάρια, σημαδούρες) στην πισίνα όπου έγινε το περιστατικό. Τα σωστικά μέσα εντοπίστηκαν σε άλλη πισίνα, σε απόσταση περίπου 50 μέτρων.

• Δεν υπήρχε υπεύθυνος επιτήρησης στον χώρο.

Το ξενοδοχείο χαρακτηρίζεται ως συγκρότημα σουιτών τύπου “pool suite”, γεγονός που το εξαιρεί από την υποχρέωση παρουσίας ναυαγοσώστη, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Ωστόσο, το μέγεθος και η χρήση των εγκαταστάσεων θέτουν ερωτήματα για την επάρκεια των μέτρων ασφαλείας.