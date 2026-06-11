Με συνέπεια, συνέχεια και κοινωνική ευαισθησία, ο Φιλανθρωπικός Οργανισμός «ΑΠΟΣΤΟΛΗ» της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, σε στρατηγική συνεργασία με την Eurobank, συνεχίζουν αδιάλειπτα να στηρίζουν τα νέα ζευγάρια σε περιοχές της ακριτικής Ελλάδας.

Στην Κάρπαθο σήμερα, γονείς με νεογέννητα βρέφη παρέλαβαν τα baby kits με όλα τα απαραίτητα είδη πρώτης ανάγκης για τον πρώτο χρόνο ζωής του παιδιού τους – ένα ακόμη βήμα σε μια πορεία αλληλεγγύης που μέχρι σήμερα έχει προσφέρει σε 1.140 νεογέννητα ένα πολύτιμο στήριγμα ζωής και ελπίδας.

Η παράδοση των πακέτων πραγματοποιήθηκε στους νέους γονείς από τον Γενικό Διευθυντή της «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ», Κωνσταντίνο Δήμτσα στο Δήμο Καρπάθου, παρουσία του Δημάρχου κ. Μιχαήλ Φελλουζή, ο οποίος, εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του στον Μακαριώτατο Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ.κ. Ιερώνυμο για την συνεχή συμπαράσταση και την έμπρακτη αγάπη του. Στη συνέχεια εξέφρασε τις ευχαριστίες του στη Eurobank και στην «ΑΠΟΣΤΟΛΗ», τους βασικούς συντελεστές ενός προγράμματος με ουσιαστικό αντίκτυπο, το οποίο ενισχύει και προσφέρει ένα δίχτυ ασφαλείας σε νέα ζευγάρια.

Το πρόγραμμα «Αντιμετωπίζοντας την Υπογεννητικότητα – Υλική Υποστήριξη των Νεογέννητων (Baby Kits)», που υλοποιείται από το 2021 έως σήμερα, έχει αγκαλιάσει περίπου 1.100 νέες οικογένειες σε περισσότερες από 20 ακριτικές περιοχές της Ελλάδας.

Μαζί με τα βρεφικά είδη, οι οικογένειες λαμβάνουν δωρεάν ασφάλεια υγείας για δύο έτη, τραπεζικές διευκολύνσεις, καθώς και στήριξη από εξειδικευμένους επιστήμονες.

Ο Γενικός Διευθυντής της «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» Κωνσταντίνος Δήμτσας είχε συνάντηση με τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Καρπάθου και Κάσου κ. Αμβρόσιο, τον οποίο ευχαρίστησε για την συνεργασία και μετέφερε τις ευχές του Αρχιεπίσκοπου Αθηνών κ.κ. Ιερωνύμου.

Ο κ. Δήμτσας συνομιλώντας με γονείς τόνισε: «Η ‘’ΑΠΟΣΤΟΛΗ’’ με την Eurobank, όλα αυτά τα χρόνια ανοίγουν μια αγκαλιά αγάπης σε νέες οικογένειες απομακρυσμένων γεωγραφικών περιοχών της άγονης γραμμής εξασφαλίζοντας όλα τα απαραίτητα ποιοτικά είδη για τους πρώτους μήνες της ζωής των νεογέννητων. Η μέριμνα και η φροντίδα μας στοχεύει να ενθαρρύνει τους νέους γονείς μετατρέποντας την υλική ανακούφιση σε ελπίδα να κρατηθούν οι ακριτικές περιοχές ζωντανές».