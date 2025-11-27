O Eπικεφαλής της Αρχής για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, Χαράλαμπος Βουρλιώτης δέσμευσε χρηματικά ποσά 10 και 22 εκατομμυρίων ευρώ τα οποία βρισκόντουσαν σε λογαριασμούς των δυο «προστατευόμενων μαρτύρων» για τη Novartis, του Φιλίστωρ Δεστεμπασίδη και της Μαρίας Μαραγγέλη.

Σύμφωνα μάλιστα με πληροφορίες, τα ποσά αυτά βρέθηκαν σε ξένες τράπεζες.

Όπως αναφέρει το δικαστικό ρεπορτάζ, τα χρηματικά ποσά, φέρεται να είχαν δηλωθεί με κωδικό που δηλώνονται τα ποσά που κερδίζονται σε τυχερά παιχνίδια και τα οποία είναι αφορολόγητα, καθώς έχουν προφορολογηθεί.

Σύμφωνα με την έρευνα του Χαράλαμπου Βουρλιώτη, τα χρήματα αυτά, θεωρούνται προϊόντα εγκλήματος, καθώς βάσει του νόμου οι μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος δεν επιτρέπεται να λάβουν αμοιβή, γιατί η μαρτυρία τους εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον και όχι το ίδιον όφελος.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως ο Πρόεδρος της Αρχής για το Ξέπλυμα σχημάτισε δικογραφία, βάσει της οποίας οι δύο μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος φέρονται ότι, έλαβαν χρήματα στο πλαίσιο των αδικημάτων, για τα οποία καταδικάστηκαν πρωτόδικα.

Υπενθυμίζεται ότι ο Φιλίστωρ Δεστεμπασίδης είχε καταδικαστεί σε 25 μήνες φυλάκιση και η Μαρία Μαραγγελή σε 33 μήνες.