Σε μια περίοδο όπου η ελληνική περιφέρεια αντιμετωπίζει έντονο πρόβλημα υπογεννητικότητας και γήρανσης του πληθυσμού, η Χρυσομηλιά του Δήμου Μετεώρων χαράσσει μια τελείως διαφορετική πορεία.

Κτισμένη σε υψόμετρο 900 μέτρων και σε απόσταση περίπου 50 χιλιομέτρων από τα Τρίκαλα, η ορεινή αυτή κοινότητα των 500 μόνιμων κατοίκων καταφέρνει να κρατά τη νεολαία στον τόπο της.

Η πολυτεκνία δεν αποτελεί σύμπτωση, αλλά διαγενεακή παράδοση, καθώς το 70% των ζευγαριών έχουν τρία, τέσσερα ή και περισσότερα παιδιά.

Η διατήρηση του πληθυσμού στηρίζεται στην τοπική παραγωγική δραστηριότητα, η οποία επικεντρώνεται στη γεωργία, την κτηνοτροφία, τη μελισσοκομία και τη δασική εργασία στα γύρω ελατοδάση.

Χάρη στη σταθερή παρουσία οικογενειών, το χωριό διατηρεί σε πλήρη λειτουργία Δημοτικό Σχολείο και Βρεφονηπιακό Σταθμό, την ώρα που αντίστοιχες υποδομές στη Θεσσαλία αναστέλλουν τη λειτουργία τους. Παράλληλα, η κοινωνική ζωή παραμένει ζωντανή στα τοπικά καταστήματα και στις πολιτιστικές εκδηλώσεις.

Η ιστορία του οικισμού είναι εξίσου πλούσια, σημειώνοντας την αναγέννησή του μετά την καταστροφή από τα γερμανικά στρατεύματα το 1943.

Σήμερα, η διατήρηση των παραδοσιακών πέτρινων κτισμάτων, των γεφυριών και του μοναστηριού των Ταξιαρχών συνδυάζεται με στοχευμένες αυτοδιοικητικές παρεμβάσεις. Έργα, όπως η αναβάθμιση του Περιφερειακού Ιατρείου, η βελτίωση του αγροτικού οδικού δικτύου και οι προγραμματισμένες αθλητικές υποδομές ενισχύουν την απόφαση των νέων κατοίκων να παραμείνουν και να δημιουργήσουν στον τόπο τους.