Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση με τα σπιτάκια ανακύκλωσης καθώς η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία προχώρησε στη δέσμευση των τραπεζικών λογαριασμών και του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων των τεσσάρων κατηγορουμένων.

Πιο συγκεκριμένα, με διάταξη της 26ης Νοεμβρίου 2026, οι Ευρωπαίες Εντεταλμένες Εισαγγελείς αποφάσισαν να δεσμεύσουν για εννέα μήνες τις περιουσίες του εκδότη Γιάννη Κουρτάκη, των επιχειρηματιών Παναγιώτη και Απόστολου Μούργου, ιδιοκτητών της ΤΕΧΑΝ, καθώς και του Παύλου Ραβάνη, προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου της Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης.

Σύμφωνα με το έγγραφο της διάταξης, οι εισαγγελικές αρχές καταγράφουν μεταφορές δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ από εταιρείες του χώρου της ανακύκλωσης προς εταιρείες συμφερόντων του Γιάννη Κουρτάκη. Εξαιρετικό ενδιαφέρον έχει το γεγονός πως στο μικροσκόπιο έχει μπει η εταιρεία GK Διαχείριση Ακινήτων.

Η απόφαση των Εισαγγελέων αφορά τραπεζικούς λογαριασμούς, επενδυτικά στοιχεία, χρηματοπιστωτικά προϊόντα, θυρίδες, κινητά και ακίνητα περιουσιακά στοιχεία, με σκοπό να διασφαλιστεί η δυνατότητα αποκατάστασης της ζημίας που φέρεται να υπέστησαν η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ελληνικό Δημόσιο.

Όπως μπορεί να διαπιστώσει κανείς, οι εισαγγελικές αρχές καταγράφουν μεταφορές δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ από εταιρείες του χώρου της ανακύκλωσης προς εταιρείες συμφερόντων του Γιάννη Κουρτάκη.

Η ποινική δικογραφία αναφέρεται σε μια φερόμενη εγκληματική δραστηριότητα, με αφετηρία τουλάχιστον τις αρχές του 2020.

Όσον αφορά στις κατηγορίες που περιλαμβάνονται στην υπόθεση, αυτές αφορούν, μεταξύ άλλων: Σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, απάτη σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απιστία και ηθική αυτουργία σε απιστία, καθώς και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Σύμφωνα με τη διάταξη της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, από τους τραπεζικούς λογαριασμούς της ΤΕΧΑΝ και της Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης μεταφέρθηκαν συνολικά 16.298.095 ευρώ σε λογαριασμούς εταιρειών συμφερόντων του Γιάννη Κουρτάκη. Οι μεταφορές αυτές έγιναν κατά το διάστημα από τις 10 Φεβρουαρίου του 2022 έως τις 13 Ιουνίου του 2025.

Ωστόσο, οι εισαγγελικές αρχές σημειώνουν ότι, σε ευρύτερο χρονικό διάστημα, από την 1η Ιανουαρίου 2021 έως τις 26 Ιουλίου 2026, οι μεταφορές προς τις συγκεκριμένες εταιρείες ανήλθαν σε 19.011.680 ευρώ.

Αυτά τα ποσά βρίσκονται πλέον στο επίκεντρο της έρευνας, όσον αφορά στην προέλευση, στον σκοπό αλλά και την οικονομική τους διαδρομή.

Πιο συγκεκριμένα η εισαγγελική διάταξη εξετάζει και εάν μέρος του φερόμενου παράνομου οικονομικού οφέλους διοχετεύθηκε σε εταιρείες συμφερόντων του εκδότη, οι οποίες, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, φέρονται να χρησιμοποιήθηκαν για την προώθηση της επιχειρηματικής εικόνας των εταιρειών ανακύκλωσης, αλλά και για τη δημιουργία αρνητικής δημοσιότητας και κλίματος εκφοβισμού σε βάρος υπαλλήλων που ενδεχομένως εμπόδιζαν τις συγκεκριμένες επιχειρηματικές επιδιώξεις.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην εταιρεία GK Διαχείριση Ακινήτων, συμφερόντων Κουρτάκη, η οποία δραστηριοποιείται στον τομέα της διαχείρισης ακινήτων.

Εξετάζεται επίσης εάν εταιρείες που εμφανίζονταν ως ανεξάρτητες οικονομικές οντότητες τελούσαν στην πραγματικότητα υπό κοινό έλεγχο και συνδιαχείριση, δημιουργώντας μία ενιαία οικονομική μονάδα.

Τέλος εξετάζεται η χρήση εταιρειών του εκδοτικού και επικοινωνιακού χώρου και η ενδεχόμενη σύνδεσή τους με τη μεταφορά χρημάτων και την εξυπηρέτηση επιχειρηματικών επιδιώξεων.

Η διάταξη της EPPO: