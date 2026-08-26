Στη Σύμη βρίσκεται η εμβληματική θαλαμηγός MAIN του Giorgio Armani, με μήκος 59 μέτρα και πλάτος 10,5 μέτρα.

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Γιώργος Βάλλης: «Η άφιξη της εμβληματικής θαλαμηγού MAIN του GIORGIO ARMANI στη Σύμη αναδεικνύει τη δυναμική του ελληνικού yachting»

Ο πρόεδρος της Π.Ε.Π.Ι.Ε.Θ., Γιώργος Βάλλης, δήλωσε τα εξής:

«Η παρουσία μιας εμβληματικής θαλαμηγού, όπως η MAIN, στη Σύμη αναδεικνύει για ακόμη μία φορά τη δυναμική που έχει η Ελλάδα ως κορυφαίος προορισμός για το yachting και τον θαλάσσιο τουρισμό.

Πρόκειται για μια εντυπωσιακή θαλαμηγό μήκους περίπου 59 μέτρων και πλάτους περίπου 10,5 μέτρων, μεγέθη που απαιτούν κατάλληλες λιμενικές υποδομές και σωστή οργάνωση για την ασφαλή προσέγγιση και παραμονή της.

Η Σύμη, με τη μοναδική της ομορφιά, την αρχιτεκτονική και το φυσικό της περιβάλλον, αποτελεί έναν από τους προορισμούς που προσελκύουν κάθε χρόνο σημαντικό αριθμό ιδιωτικών και επαγγελματικών θαλαμηγών.

Ως Πανελλήνια Ένωση Πληρωμάτων Ιδιωτικών και Επαγγελματικών Θαλαμηγών, θεωρούμε ιδιαίτερα σημαντικό να αναδεικνύεται ο ρόλος των ελληνικών πληρωμάτων και των επαγγελματιών του κλάδου, οι οποίοι συμβάλλουν καθημερινά στην ασφαλή, ποιοτική και υψηλού επιπέδου φιλοξενία των επισκεπτών που επιλέγουν τις ελληνικές θάλασσες.

Η Ελλάδα διαθέτει εξαιρετικό ανθρώπινο δυναμικό, έμπειρα πληρώματα και μοναδικούς θαλάσσιους προορισμούς. Ο συνδυασμός αυτών των στοιχείων μπορεί να ενισχύσει ακόμη περισσότερο τη θέση της χώρας μας στον παγκόσμιο χάρτη του yachting.»