Η κακοκαιρία Byron πλήττει τα Δωδεκάνησα με τις σφοδρές καταιγίδες και τις νεροποντές.

Στη Ρόδο, στην περιοχή της Λίνδου, οι δρόμοι έχουν μετατραπεί σε χείμαρρους λόγω της έντονης βροχόπτωσης.

Τις επόμενες ώρες αναμένονται καταιγίδες μεγάλης έντασης… και διάρκειας.

Δείτε βίντεο από τους δρόμους του νησιού που πλημμύρισαν:

Χωρίς Μέσα Μαζικής Μεταφοράς η Ρόδος

Τέλος, η Διεύθυνση Συγκοινωνίας Δήμου Ρόδου ενημέρωσε τους κατοίκους του νησιού ότι λόγω των ακραίων καιρικών φαινομένων διακόπτονται μέχρι νεωτέρας όλα τα δρομολόγια των λεωφορείων εντός και εκτός πόλης για λόγους ασφαλείας.

Κλειστά τα σχολεία στα Δωδεκάνησα

Κλειστά τα σχολεία όλων των βαθμίδων σε Ρόδο, Κω, Κάρπαθο, Πάτμο, Κάσο, Τήλο, Σύμη, Λειψούς και Καστελλόριζο, με απόφαση των Δήμων, ώστε να προστατευτούν μαθητές και εκπαιδευτικοί, από πιθανές επικίνδυνες συνθήκες.

Με τηλεδιάσκεψη τα μαθήματα.

Η χθεσινή προειδοποίηση από το 112 για Χίο, Σάμο, Ικαρία και Δωδεκάνησα