Σε κλιμάκωση των κινητοποιήσεών τους προχωρούν οι αγρότες, οι οποίοι στην πανελλαδική σύσκεψη που πραγματοποίησαν εκπρόσωποι των 57 μπλόκων το Σάββατο (13/12), αποφάσισαν ότι δεν θα προσέλθουν τη Δευτέρα σε διάλογο με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

Παράλληλα, έκαναν γνωστά τα αιτήματά τους προς τον Πρωθυπουργό, στα οποία θα περιμένουν σαφείς απαντήσεις πριν προχωρήσουν σε ραντεβού μαζί του.

Η λίστα των αιτημάτων, όπως τη μετέφερε το ΕΡΤnews, έχει ως εξής:

Παραγραφή διώξεων των αγροτών από τη Βουλή.

Καταβολή των χρημάτων που οφείλει η Κυβέρνηση, είτε από επιδοτήσεις, είτε από αποζημιώσεις, είτε από οπουδήποτε αλλού.

Κατώτερες εγγυημένες τιμές.

Ρεύμα στα 7 λεπτά.

Αφορολόγητο πετρέλαιο στη μάνικα.

Μείωση του κόστους παραγωγής.

Κατάργηση του χρηματιστηρίου ενέργειας.

Να εξυγιανθεί ο ΟΠΕΚΕΠΕ.

Να μοιραστούν τα κλεμμένα του ΟΠΕΚΕΠΕ, στους πραγματικούς δικαιούχους.

Να υπάρξει ελεγκτικός μηχανισμός στον Οργανισμό.

Να μην περάσει ο ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ.

Να δοθούν τα ονόματα στη δημοσιότητα.

Επίσης θα υπάρξουν παραρτήματα αιτημάτων, για τη μελισσοκομία, την κτηνοτροφία και τους αλιείς.

Για τους κτηνοτρόφους, που αντιμετωπίζουν σοβαρότατο πρόβλημα με την ευλογιά των προβάτων τα αιτήματα είναι:

Εμβολιασμός με πλήρη αποζημίωση.

Αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος.

Δωρεάν ανασύσταση των κοπαδιών.

Νωρίτερα το Σάββατο, κατά τη διάρκεια της Πανελλαδικής Σύσκεψης στη Νίκαια της Λάρισας, οι αγρότες αποφάσισαν ότι δεν θα προσέλθουν σε διάλογο με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, τη Δευτέρα.

Όπως τονίστηκε στη σύσκεψη, οι αγρότες θεωρούν ότι χωρίς συγκεκριμένες λύσεις και απτές απαντήσεις στα αιτήματά τους που θα αποσταλούν γραπτώς, ο διάλογος δεν μπορεί να έχει ουσιαστικό περιεχόμενο. Για τον λόγο αυτό επιλέγουν να διατηρήσουν και να ενισχύσουν τις κινητοποιήσεις τους, παραμένοντας στα μπλόκα σε όλη τη χώρα, ενώ αναμένεται να προχωρήσουν σε κλείσιμο Εθνικών και παρακαμπτήριων οδών.

Τα βασικά αιτήματα των αγροτών αφορούν στο υψηλό κόστος παραγωγής, με αιχμή το αγροτικό πετρέλαιο και το αγροτικό ρεύμα, καθώς και η αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος.

Οι αγρότες είχαν ξεκαθαρίσει ότι για να προσέλθουν σε διάλογο με την Κυβέρνηση απαιτούνται συγκεκριμένα εχέγγυα. Ζητούν η συζήτηση να γίνει πάνω σε σαφή και συγκεκριμένη ατζέντα, με τη δέσμευση της Κυβέρνησης ότι είναι διατεθειμένη να δώσει λύσεις στα βασικά αιτήματα που απειλούν τη βιωσιμότητα του επαγγέλματός τους.