Ένας δικηγόρος, ένας Επίσκοπος και τα δύο αδέρφια ξενοδόχοι είναι ανάμεσα στους έξι κατηγορούμενους στη δεύτερη δικογραφία των Χανίων, που αφορά στους εκβιασμούς σε εκκλησιαστικούς παράγοντες με φόντο τα στρέμματα γύρω από την Ιερά Μονή Αγίας Τριάδας Τζαγκαρόλων.

Για την υπόθεση έχουν συλληφθεί ήδη τα δύο αδέρφια, που θα απολογηθούν την ερχόμενη Τρίτη, ενώ εντάλματα σύλληψης αναμένεται να εκδοθούν ακόμα και για τον κληρικό.

Το Zougla.gr φέρνει στο φως νέους αποκαλυπτικούς διαλόγους που κατέγραψε ο κοριός της ΕΛ.ΑΣ. . Σε έναν από αυτούς συνομιλούν το ένα από τα δύο αδέρφια, και ένας δικηγόρος που εμπλέκεται στην υπόθεση, με αντικείμενο πάντα τα επίμαχα 175 στρέμματα, για τα οποία η Ιερά Μονή και ο ένας ξενοδόχος βρίσκονται στα δικαστήρια.

Δικηγόρος : Λοιπόν μόλις έφυγε ο Εβραίος από εδώ.

Κατηγορούμενος Ξενοδόχος : Μόλις;

Δικηγόρος : Λοιπόν του λέω σου ‘χει έρθει αυτό το χαρτί που μου ‘φερε ο Μ…;(σ.σ. ξενοδόχος). Όχι, μου λέει, δεν μου έχει έρθει. Ε, του λέω, θα σου έρθει γιατί έχει και σένα. Μου λέει τι είναι αυτό; Του λέω το και το … Τον πιάνει ένας πανικός. Μου λέει έχουμε θέμα; Του λέω κοίταξε να δεις. Έχουμε να παλέψουμε την Εκκλησία που είναι σαν να παλεύουμε το Δημόσιο. Δεν είναι και πολύ εύκολο του λέω. Ακόμα και να έχεις ένα εκατομμύριο ανθρώπους να τέτοιο. Εκτός του λέω αν είχαμε χαρτιά από την ίδια την Εκκλησία ή από ανθρώπους δικούς τους ότι δεν είναι δικό του. Μου λέει έχουμε τέτοια; Του λέω ξέρω ότι έχει ο Μ… Εγώ τέτοια χαρτιά δεν έχω. Τα ‘χω δει, ένα δύο, δεν ξέρω, πόσα έχει; Ξέρω ότι τα έχει ο Μ … και ξέρω ότι αυτά τα χαρτιά σου κερδίζουν την αγωγή. Πάρα πολύ απλό. Η άλλη λύση του λέω είναι να πας να τους δώσεις κανά εκατομμύριο δηλαδή να σου πιάσει η γη, δύο, τρία εκατομμύρια τουλάχιστον. Όχι, μου λέει, δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση.

Τα sms στον Καμμένο για τον Αρχιμανδρίτη

Εκτός από την τηλεφωνική επικοινωνία του ενός κατηγορούμενου ξενοδόχου με τον Πάνο Καμμένο στις 12 Αυγούστου για να μεσολαβήσει ο δεύτερος, προκειμένου ο Αρχιμανδρίτης Μελχισεδέκ να γίνει Μητροπολίτης, υπάρχει και ένα sms στον κ. Καμμένο με το όνομα του Αρχιμανδρίτη και τη φράση «Για Δεσπότης Χανίων».

Παράλληλα στη νέα δικογραφία υπάρχουν συνομιλίες του συγκεκριμένου ξενοδόχου με στέλεχος της Αστυνομίας στα Χανιά, τον οποίο μάλιστα αποκαλεί … δικό του. Αποκαλυπτική μάλιστα είναι μία συνομιλία για … «μπράβους».

Κατηγορούμενος ξενοδόχος : Έλα. Αυτά είναι μ#@$α, έχουν κάνει και άλλες ζημιές

Άντρας : Ναι ε;

Κατηγορούμενος ξενοδόχος : Πήρα τον ….(σ.σ. στέλεχος Αστυνομίας) μέσα που είναι δικός μου. Ναι διαφορετικά πρόσεξε, αυτό είναι από τη μία μπάντα. Διαφορετικά γίνεται από την άλλη μεριά να πάμε να κάνουμε αλλά ‘ντάξει δεν πρέπει να φανώ εγώ, θα πρέπει να φανούνε οι φουσκωτοί που έχω και αυτούς θα πρέπει να τους χαρτζιλικώσεις δεν πάνε τζάμπα.