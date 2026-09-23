Με αφορμή το πρόσφατο περιστατικό όπου χάθηκε μία γυναίκα από ανακοπή καρδιάς στην παραλία Κλήμα της Αίγινας, η Πανελλήνια Ένωση Πληρωμάτων Ιδιωτικών και Επαγγελματικών Θαλαμηγών και ο Γιώργος Βάλλης προχώρησαν σε μία επιστολή προς το αρμόδιο υπουργείο.

Αναλυτικά η επιστολή

Το πρόσφατο τραγικό περιστατικό με την απώλεια μίας συνανθρώπου μας από ανακοπή καρδιάς στην παραλία Κλήμα της Αίγινας έρχεται να μας υπενθυμίσει, με τον πιο σκληρό τρόπο, τα κενά που υφίστανται στην ασφάλεια των παράκτιων και θαλάσσιων περιοχών μας.

Ως Πανελλήνια Ένωση Πληρωμάτων Ιδιωτικών και Επαγγελματικών Θαλαμηγών (ΠΕΠΙΕΘ), θεωρούμε ότι η προστασία της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα και στις ακτές οφείλει να αποτελεί αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα.

Η προστασία της ανθρώπινης ζωής στις ελληνικές θάλασσες δεν μπορεί να περιμένει.

Για τον λόγο αυτό, απευθύνουμε επίσημη πρόταση και έκκληση προς τον Πρωθυπουργό κ. Κυριάκο Μητσοτάκη, το Υπουργείο Εσωτερικών και τον Υπουργό κ. Θεόδωρο Λιβάνιο, το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και τον Υπουργό κ. Βασίλη Κικίλια, καθώς και το Υπουργείο Υγείας και τον Υπουργό κ. Άδωνι Γεωργιάδη, ζητώντας τη θεσμοθέτηση ενός σύγχρονου και αυστηρού νομοθετικού πλαισίου.

Οι βασικοί πυλώνες της πρότασής μας:

1.Υποχρεωτική παρουσία απινιδωτών στις ακτές: Όλες οι οργανωμένες παραλίες που διαθέτουν ναυαγοσώστη, αλλά και τα πολυσύχναστα θέρετρα που συγκεντρώνουν μεγάλους όγκους επισκεπτών χωρίς την παρουσία ναυαγοσώστη, πρέπει βάσει νόμου να διαθέτουν αυτόματο εξωτερικό απινιδωτή (AED) σε εμφανές και άμεσα προσβάσιμο σημείο.

2.Πιστοποιημένη εκπαίδευση προσωπικού: Οι ναυαγοσώστες, καθώς και το προσωπικό που απασχολείται στις παραλιακές επιχειρήσεις και δομές (ιδιαίτερα σε περιοχές αυξημένης προσέλευσης όπου δεν υπάρχει ναυαγοσώστης), οφείλουν να είναι υποχρεωτικά πιστοποιημένοι στην παροχή Πρώτων Βοηθειών και στη χρήση απινιδωτή.

3.Εξοπλισμός στα επαγγελματικά σκάφη αναψυχής: Επαναφέρουμε στο προσκήνιο το διαρκές και χρόνιο αίτημα της Ένωσής μας για την υποχρεωτική ένταξη του απινιδωτή στον βασικό εξοπλισμό ασφαλείας όλων των επαγγελματικών σκαφών αναψυχής.

Ως άνθρωποι που ζούμε και εργαζόμαστε στη θάλασσα, γνωρίζουμε καλύτερα από τον καθένα ότι σε ένα καρδιακό επεισόδιο, τα πρώτα λεπτά είναι καθοριστικά. Η ύπαρξη ενός απινιδωτή και ενός ανθρώπου που γνωρίζει πώς να τον χρησιμοποιήσει είναι η ελάχιστη συνθήκη που μπορεί να μετατρέψει μια βέβαιη τραγωδία σε μια σωτήρια παρέμβαση.Καλούμε την Πολιτεία να αναλάβει άμεσα νομοθετική πρωτοβουλία. Η ασφάλεια των κατοίκων, των εργαζομένων και των εκατομμυρίων επισκεπτών της χώρας μας στις ακτές και τα σκάφη δεν είναι πολυτέλεια· είναι αυτονόητη υποχρέωση όλων μας.