Η Πολεμική Αεροπορία συμμετείχε, από τις 3 έως και σήμερα, 16 Φεβρουαρίου, στην πολυεθνική άσκηση «Orion 2026», με κλιμάκιο 4 αεροσκαφών Mirage 2000-5 και ανάλογο προσωπικό της 331 Μοίρας, από την 114 Πτέρυγα Μάχης, το οποίο μεταστάθμευσε στην αεροπορική βάση Mont de Marsan, της Γαλλίας.

Κατά τη διάρκεια της άσκησης, όπως ανακοινώθηκε από το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας, εκτελέστηκε ευρύ φάσμα αποστολών που κάλυψαν το σύνολο των αεροπορικών επιχειρήσεων.

Οι αποστολές εκτελέστηκαν σε περιβάλλον προσομοίωσης σύγχρονων και σύνθετων απειλών, με κύριο σκοπό την ενίσχυση της επιχειρησιακής ετοιμότητας καθώς και την περαιτέρω επαύξηση του επιπέδου συνεργασίας και διαλειτουργικότητας μεταξύ των συμμετεχόντων, προστίθεται στην ανακοίνωση.

Στην άσκηση συμμετείχαν, με μαχητικά αεροσκάφη, εκτός της Γαλλίας και της Ελλάδας, η Γερμανία με αεροσκάφη Tornado και το Κατάρ με αεροσκάφη Rafale.