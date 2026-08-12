Στη δημοσιότητα δόθηκε βιντεοληπτικό υλικό, που καταγράφει τις κινήσεις του 59χρονου, ο οποίος συνελήφθη για την πρόκληση πυρκαγιών στη Σίνδο Θεσσαλονίκης. Ο κατηγορούμενος οδηγήθηκε το μεσημέρι στο Δικαστικό Μέγαρο της πόλης, κάτω από δρακόντεια μέτρα ασφαλείας και καλύπτοντας το πρόσωπό του. Από τις ανακριτικές αρχές έλαβε προθεσμία, ώστε να απολογηθεί την ερχόμενη Παρασκευή.

Όπως αποτυπώνεται στα πλάνα, ο άνδρας προσέγγιζε τα σημεία με ένα μπλε επιβατικό όχημα. Αφού ακινητοποιούσε το αυτοκίνητο στην άκρη του οδικού δικτύου, κοντά σε περιοχές με πυκνή βλάστηση, αποβιβαζόταν για λίγα δευτερόλεπτα. Αμέσως μετά την αποχώρησή του, στο σημείο εκδηλώνονταν φλόγες και πυκνός καπνός.

Συνολικά, ο 59χρονος φέρεται να ευθύνεται για έξι διαφορετικά περιστατικά μέσα σε διάστημα μόλις τριών ημερών.

Το χρονικό των πυρκαγιών στη Σίνδο

Η δράση του ξεκίνησε το Σάββατο 8 Αυγούστου, όταν εκδηλώθηκε η πρώτη εστία που αποτέφρωσε περίπου 20 στρέμματα αγροτικής έκτασης. Την επομένη, Κυριακή 9 Αυγούστου, ακολούθησε δεύτερη πυρκαγιά, καταστρέφοντας ακόμη 15 στρέμματα.

Η εγκληματική του δραστηριότητα κορυφώθηκε την Τρίτη 11 Αυγούστου, όταν ο συλληφθείς κατηγορείται ότι έθεσε τέσσερις επιπλέον φωτιές στην ίδια περιοχή.

Ο 59χρονος αντιμετωπίζει κακουργηματικές διώξεις για εμπρησμό από πρόθεση και κατ’ εξακολούθηση. Παράλληλα, η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.), σε συνεργασία με τα τοπικά Ανακριτικά Κλιμάκια (Α.Κ.Α.Ε.Ε.), συνεχίζουν τους εντατικούς ελέγχους για τον εντοπισμό τυχόν συνενόχων ή άλλων εμπρηστών.

Από την πλευρά του, το Πυροσβεστικό Σώμα υπογραμμίζει πως επιδεικνύεται μηδενική ανοχή σε ενέργειες που θέτουν σε άμεσο κίνδυνο ανθρώπινες ζωές, περιουσίες και το οικοσύστημα. Όπως επισημαίνεται, κάθε αναφορά ή υποψία ερευνάται εξονυχιστικά, μέχρι οι υπαίτιοι να οδηγηθούν στη Δικαιοσύνη.