Στην προκήρυξη δύο νέων διαγωνισμών του Εθνικού Διαστημικού Προγράμματος «HELLAS–SPACE 2.0» προχωρά το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης. Τα έργα αφορούν στην ανάπτυξη συστήματος τριών δορυφόρων θερμικής απεικόνισης υψηλής ανάλυσης, καθώς και στον σχεδιασμό διαστημικής αποστολής με τουλάχιστον έναν μικροδορυφόρο για την ανάπτυξη προηγμένων τεχνολογιών επιθεώρησης και εξυπηρέτησης δορυφόρων σε τροχιά.

Οι διαγωνισμοί διενεργούνται από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος (ESA), σε συνεργασία με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης και το Ελληνικό Κέντρο Διαστήματος (ΕΛΚΕΔ). Ακολουθούν την προκήρυξη, στις 12 Νοεμβρίου, του πρώτου διαγωνισμού ύψους 69 εκατ. ευρώ για την ανάπτυξη εθνικού αστερισμού τριών οπτικών δορυφόρων πολύ υψηλής ανάλυσης, στο πλαίσιο του νέου Προγράμματος, συνολικού προϋπολογισμού 350 εκατ. ευρώ.

Τρεις θερμικοί δορυφόροι υψηλής ανάλυσης – Παρατήρηση ημέρα και νύχτα

Με το νέο σύστημα των τριών δορυφόρων θερμικής απεικόνισης υψηλής ανάλυσης, προϋπολογισμού 68 εκατ. ευρώ, η Ελλάδα θα αποκτήσει ενισχυμένες δυνατότητες παρατήρησης της επικράτειας τόσο κατά τη διάρκεια της ημέρας όσο και της νύχτας. Οι θερμικοί δορυφόροι θα λειτουργούν συμπληρωματικά προς τους οπτικούς, επιτρέποντας την ανίχνευση θερμικών αποτυπωμάτων που δεν μπορούν να καταγραφούν από συμβατικά συστήματα οπτικής παρατήρησης.

Στον τομέα της πολιτικής προστασίας, τα δορυφορικά δεδομένα θα υποστηρίζουν τον έγκαιρο εντοπισμό θερμών σημείων και τη χαρτογράφηση των μετώπων πυρκαγιάς, ακόμη και κατά τις νυχτερινές ώρες, παρέχοντας στις αρμόδιες υπηρεσίες πολύτιμες πληροφορίες για τη διαχείριση φυσικών καταστροφών.

Παράλληλα, θα ενισχύουν τις δυνατότητες επιτήρησης κρίσιμων και ενεργειακών υποδομών, καθώς και παραμεθόριων περιοχών. Στον τομέα της περιβαλλοντικής παρακολούθησης, θα επιτρέπουν, μεταξύ άλλων, την καταγραφή και τη μελέτη του φαινομένου της αστικής θερμικής νησίδας, δηλαδή της ανάπτυξης υψηλότερων θερμοκρασιών στις πόλεις σε σχέση με τις γύρω περιοχές.

Μικροδορυφόρος για την επιθεώρηση και εξυπηρέτηση διαστημικών υποδομών σε τροχιά

Ο δεύτερος διαγωνισμός αφορά στην αρχική φάση μελέτης και σχεδιασμού μιας διαστημικής αποστολής, συνολικού προϋπολογισμού 42 εκατ. ευρώ, η οποία προβλέπει την ανάπτυξη τουλάχιστον ενός μικροδορυφόρου για την επίδειξη προηγμένων τεχνολογιών σε τροχιά. Στόχος είναι η ανάπτυξη ελληνικής τεχνογνωσίας σε συστήματα που θα επιτρέπουν την αυτόνομη προσέγγιση άλλων διαστημικών αντικειμένων, την επιθεώρησή τους και τη συλλογή πληροφοριών για την κατάστασή τους.

Οι τεχνολογίες αυτές αποκτούν ιδιαίτερη σημασία όσο αυξάνεται ο αριθμός των δορυφόρων σε τροχιά και ενισχύεται η ανάγκη για την ασφαλή λειτουργία των διαστημικών υποδομών. Παράλληλα, θέτουν τις βάσεις για μελλοντικές εφαρμογές συντήρησης, συναρμολόγησης και κατασκευής υποδομών στο Διάστημα.

Το έργο περιλαμβάνει τον καθορισμό των απαιτήσεων της αποστολής, τον σχεδιασμό του μικροδορυφόρου και των επίγειων συστημάτων υποστήριξης, καθώς και την κατάρτιση του επιχειρησιακού σχεδίου αξιοποίησής της.

Ενίσχυση της ελληνικής διαστημικής βιομηχανίας

Στρατηγική προτεραιότητα του «HELLAS–SPACE 2.0» αποτελεί η ουσιαστική συμμετοχή της ελληνικής βιομηχανίας, με επιδιωκόμενο ποσοστό τουλάχιστον 50%. Μέσω του Προγράμματος επιδιώκεται η ενίσχυση των εγχώριων επιχειρήσεων και της ερευνητικής κοινότητας, η ανάπτυξη τεχνογνωσίας στην Ελλάδα και η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας υψηλής εξειδίκευσης.

Έως το τέλος του 2026 προγραμματίζεται να ακολουθήσει ακόμη ένας διαγωνισμός, για μικροδορυφόρους εντοπισμού ραδιοσημάτων, οι οποίοι θα υποστηρίζουν, μεταξύ άλλων, τον εντοπισμό σκαφών που δεν εκπέμπουν σήμα αναγνώρισης.