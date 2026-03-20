Λόγω της 24ωρης απεργιακής κινητοποίησης που εξήγγειλε η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σιδηροδρομικών, τη Δευτέρα 23 Μαρτίου 2026 δεν θα πραγματοποιηθεί κανένα δρομολόγιο σε όλο το σιδηροδρομικό δίκτυο, σύμφωνα με ενημέρωση της Hellenic Train.

Επίσης, για τον ίδιο λόγο, την Κυριακή 22 Μαρτίου τα παρακάτω βραδινά δρομολόγια θα υποκατασταθούν από λεωφορεία ως εξής:

2534 (Αθήνα-Χαλκίδα), με ώρα αναχώρησης 22:28, στο τμήμα Αφίδναι-Χαλκίδα (χωρίς στάσεις σε Δήλεσι και Άγιο Γεώργιο). 2539 (Χαλκίδα-Οινόη), με ώρα αναχώρησης 00:00. 1239 (Αεροδρόμιο-Ταύρος), με ώρα αναχώρησης 23:32 (με στάσεις σε Κορωπί, Κάντζα, Πλακεντία, Νερατζιώτισσα και Αθήνα). 2302 και 2304 (Πειραιάς-Κιάτο), με ώρα αναχώρησης 21:14 και 22:14 αντιστοίχως (χωρίς στάση στο Ζευγολατιό).

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ