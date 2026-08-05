Εκτός λειτουργίας βρίσκεται από τις 13:16 το σιδηροδρομικό δίκτυο και η ηλεκτροδότηση στο τμήμα Οινόη – Χαλκίδα, κατόπιν εντολής της Πυροσβεστικής και του ΟΣΕ, εξαιτίας φωτιάς που εκδηλώθηκε κοντά στις γραμμές.

Σχετικά με το εγκλωβισμένο δρομολόγιο 1547 (Χαλκίδα – Αθήνα), η αμαξοστοιχία ακινητοποιήθηκε κοντά στον Άγιο Γεώργιο και μεταφέρεται με εφεδρική μηχανή Diesel στην Οινόη.

Εκεί κατευθύνονται λεωφορεία της εταιρείας προκειμένου να παραλάβουν τους 54 επιβάτες και να τους μεταφέρουν στον προορισμό τους.

Μέχρι νεωτέρας, όλα τα δρομολόγια στη διαδρομή Οινόη – Χαλκίδα – Οινόη θα υποκατασταθούν με λεωφορεία. Διευκρινίζεται ότι τα λεωφορεία αυτά δε θα πραγματοποιούν στάσεις στους σταθμούς Δήλεσι και Άγιος Γεώργιος.

Η Hellenic Train παραμένει σε συνεχή συντονισμό με τον ΟΣΕ για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας μόλις το επιτρέψουν οι συνθήκες.