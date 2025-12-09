Από σήμερα Τρίτη 9/12/2025 και μέχρι νεωτέρας, διακόπτονται μερικώς τα σιδηροδρομικά δρομολόγια στο τμήμα Στρυμώνα – Σέρρες – Στρυμώνα, λόγω αναγκαίων εργασιών στην υποδομή που εκτελούνται από τον Διαχειριστή Υποδομής ΟΣΕ – Σιδηρόδρομοι Ελλάδος, σύμφωνα με ενημέρωση της Hellenic Train.

Για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού, τα δρομολόγια των αμαξοστοιχιών 1634 (Θεσσαλονίκη – Σέρρες) και 1635 (Σέρρες – Θεσσαλονίκη), στο παραπάνω τμήμα, υποκαθίστανται από λεωφορεία της Hellenic Train, τα οποία θα πραγματοποιούν όλες τις ενδιάμεσες στάσεις, εκτός από τη στάση Σκοτούσσα.