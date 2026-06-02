Εξαιτίας πυρκαγιάς που ξέσπασε κοντά στις σιδηροδρομικές γραμμές, η κυκλοφορία των τρένων στο τμήμα Άνω Λιόσια – Ασπρόπυργος έχει διακοπεί από τις 20:26 της Τρίτης, 2 Ιουνίου. Η διακοπή πραγματοποιήθηκε κατόπιν σχετικής εντολής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και του Διαχειριστή Υποδομής ΟΣΕ.

Ποια δρομολόγια επηρεάζονται και πού βρίσκονται οι αμαξοστοιχίες

Σύμφωνα με επίσημη ενημέρωση από την Hellenic Train, τρεις αμαξοστοιχίες έχουν ακινητοποιηθεί σε σταθμούς:

Αμαξοστοιχία 1329 (Κιάτο – Πειραιάς): Παραμένει ακινητοποιημένη στον Σταθμό του Ασπροπύργου. Αμαξοστοιχία 2301 (Κιάτο – Πειραιάς): Παραμένει ακινητοποιημένη στον Σταθμό της Κορίνθου. Αμαξοστοιχία 2300 (Πειραιάς – Κιάτο): Παραμένει ακινητοποιημένη στον Σταθμό των Άνω Λιοσίων.

Καθυστερήσεις και αλλαγές λόγω της πυρκαγιάς

Λόγω του περιστατικού, οι επιβάτες που μετακινούνται στη γραμμή Κιάτο – Πειραιάς – Κιάτο θα πρέπει να αναμένουν μεγάλες καθυστερήσεις, καθώς και πιθανές τροποποιήσεις στα προγραμματισμένα δρομολόγια.

Όπως επισημαίνει στην ανακοίνωσή της η Hellenic Train, η εταιρεία βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία και συντονισμό τόσο με τον Διαχειριστή Υποδομής, όσο και με τις αρμόδιες αρχές, με στόχο την όσο το δυνατόν ταχύτερη ομαλοποίηση της κυκλοφορίας.