Σε τροχιά σταδιακής ομαλοποίησης εισέρχεται η κυκλοφορία των δρομολογίων του Προαστιακού Σιδηροδρόμου Αθηνών, ύστερα από την αποκατάσταση των προβλημάτων που προκάλεσε νωρίτερα πυρκαγιά.

Το πρόβλημα ξεκίνησε στις 21:19 της Τρίτης, 25 Αυγούστου, όταν εκδηλώθηκε φωτιά κοντά στις σιδηροδρομικές γραμμές στην περιοχή του Ασπροπύργου. Το συμβάν ανάγκασε τις Αρχές να προχωρήσουν σε άμεση διακοπή της σιδηροδρομικής κυκλοφορίας στο τμήμα Νέα Πέραμος – Άνω Λιόσια, καθώς και στη διακοπή της ηλεκτροδότησης στο κομμάτι Λουτρόπυργος – Άνω Λιόσια, για λόγους ασφαλείας.

Η έκτακτη αυτή εξέλιξη επέφερε ένα ντόμινο καθυστερήσεων και αναγκαστικών τροποποιήσεων στη διεξαγωγή των δρομολογίων του δικτύου. Ενδεικτικό της κατάστασης ήταν το γεγονός ότι δύο αμαξοστοιχίες με κατεύθυνση τον Πειραιά αναγκάστηκαν να διακόψουν την πορεία τους. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τη Hellenic Train, η αμαξοστοιχία 2301 (Κιάτο – Πειραιάς) παρέμεινε ακινητοποιημένη στον σταθμό της Νέας Περάμου, ενώ η αμαξοστοιχία 2303, που εκτελούσε το ίδιο δρομολόγιο, τέθηκε σε αναμονή στον σταθμό της Κορίνθου.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του συμβάντος, η Hellenic Train βρισκόταν σε διαρκή ανοιχτή γραμμή και συντονισμό με τον διαχειριστή υποδομής (ΟΣΕ) και τις αρμόδιες Αρχές.

Με νεότερη ανακοίνωσή της, η εταιρεία ενημέρωσε το επιβατικό κοινό ότι το πρόβλημα έχει πλέον λυθεί. Η ηλεκτροδότηση και η σιδηροδρομική κυκλοφορία στα επίμαχα τμήματα έχουν αποκατασταθεί πλήρως, επιτρέποντας στα δρομολόγια του Προαστιακού να επιστρέψουν σταδιακά στους κανονικούς τους ρυθμούς.