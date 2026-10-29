Ανακοίνωση με την οποία, γνωστοποιεί ότι κηρύχθηκε παράνομη η προκηρυχθείσα για αύριο Παρασκευή 30 Οκτωβρίου 2026, 24ωρη απεργιακή κινητοποίηση της «Πανελλήνιας Ένωσης Προσωπικού Έλξης», όπως και της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σιδηροδρομικών, εξέδωσε η Hellenic Train. Αφού τονίζει ότι σέβεται απολύτως το συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα της απεργίας, καλεί τους εργαζόμενους να σεβαστούν την απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιά, που έκρινε την προκηρυχθείσα απεργιακή κινητοποίηση παράνομη, επισημαίνοντας ότι τέτοιες πρακτικές, πέραν του ζητήματος της νομιμότητάς τους, διαταράσσουν την ομαλή λειτουργία των σιδηροδρομικών συγκοινωνιών και προκαλούν σοβαρή αναστάτωση και ταλαιπωρία στο επιβατικό κοινό.

Η ανακοίνωση της Hellenic Train

«Η Πρωτοβάθμια Συνδικαλιστική Οργάνωση «Πανελλήνια Ένωση Προσωπικού Έλξης» (Π.Ε.Π.Ε.) προκήρυξε 24ωρη απεργιακή κινητοποίηση για αύριο Παρασκευή 30 Οκτωβρίου 2026.

Η Εταιρεία μας, ασκώντας το νόμιμο δικαίωμά της, προσέφυγε ενώπιον της Ελληνικής Δικαιοσύνης, η οποία, με απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιά, έκρινε την προκηρυχθείσα απεργιακή κινητοποίηση παράνομη, τόσο λόγω μη τήρησης των προβλεπόμενων νόμιμων διαδικασιών αναφορικά με τον ορισμό του προσωπικού, όσο και ως προς τα προβαλλόμενα απεργιακά αιτήματα. Μάλιστα, το Δικαστήριο απαγόρευσε ρητώς την πραγματοποίηση απεργιακής κινητοποίησης στο μέλλον με το ίδιο αντικείμενο.

Παρά ταύτα, πριν από λίγη ώρα πληροφορηθήκαμε ότι η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σιδηροδρομικών (Π.Ο.Σ.) προκήρυξε νέα 24ωρη απεργιακή κινητοποίηση για την ίδια ημέρα, χωρίς να τηρηθούν οι προβλεπόμενες από τον νόμο διαδικασίες και προθεσμίες. Η ενέργεια αυτή συνιστά, προφανή απόπειρα καταστρατήγησης της εκδοθείσας δικαστικής απόφασης και παράκαμψης των νόμιμων προϋποθέσεων άσκησης του απεργιακού δικαιώματος.

Τέτοιες πρακτικές, πέραν του ζητήματος της νομιμότητάς τους, υπονομεύουν τον θεσμικό ρόλο της Δικαιοσύνης, διαταράσσουν την ομαλή λειτουργία των σιδηροδρομικών συγκοινωνιών και προκαλούν σοβαρή αναστάτωση και ταλαιπωρία στο επιβατικό κοινό, το οποίο καλείται, για ακόμη μία φορά, να υποστεί τις συνέπειες συνδικαλιστικών ενεργειών που δεν ανταποκρίνονται στις προβλεπόμενες από τον νόμο προϋποθέσεις.

Αφήνουμε δε στην κρίση του επιβατικού κοινού τις συγκεκριμένες συνδικαλιστικές πρακτικές, οι οποίες αποκαλύπτουν την πραγματική στάση των συνδικαλιστικών οργανώσεων απέναντι στους επιβάτες. Η επιλογή της εκ νέου προκήρυξης απεργίας, παρά την προηγηθείσα δικαστική απόφαση, καταδεικνύει ότι η ταλαιπωρία των επιβατών αντιμετωπίζεται ως αποδεκτή συνέπεια της συνδικαλιστικής τους τακτικής.

Η Hellenic Train σέβεται απολύτως το συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα της απεργίας, το οποίο, ωστόσο, οφείλει να ασκείται εντός των ορίων που θέτει η έννομη τάξη και με σεβασμό στις αποφάσεις της Δικαιοσύνης.

Καλούμε τους εργαζομένους να επιδείξουν υπευθυνότητα, να σεβαστούν τη νομιμότητα και τις δικαστικές αποφάσεις και να συμβάλουν στην απρόσκοπτη λειτουργία των σιδηροδρομικών συγκοινωνιών, προς όφελος του επιβατικού κοινού και του κοινωνικού συνόλου.

Η Εταιρεία μας επιφυλάσσεται να ασκήσει κάθε νόμιμο δικαίωμά της για την προστασία των συμφερόντων της, τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας των σιδηροδρομικών υπηρεσιών και την αποτροπή περαιτέρω ταλαιπωρίας του επιβατικού κοινού».