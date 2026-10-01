Με σημαντική καθυστέρηση που ξεπέρασε τις δύο ώρες διεξήχθη το σιδηροδρομικό δρομολόγιο από την πρωτεύουσα προς τη συμπρωτεύουσα. Η αμαξοστοιχία Intercity 56 (IC56) της Hellenic Train παρουσίασε απρόοπτο μηχανικό πρόβλημα μόλις προσέγγισε τον Σταθμό Κάτω Αχαρνών (Σ.Κ.Α.).

Επιχείρηση αντικατάστασης μηχανών στην Οινόη

Για την άμεση αντιμετώπιση του περιστατικού, επιστρατεύτηκαν εφεδρικές μηχανές έλξης. Το τρένο ρυμουλκήθηκε μέχρι τον σταθμό της Οινόης, όπου τα εξειδικευμένα συνεργεία της εταιρείας προχώρησαν στην αντικατάσταση των ελαττωματικών μηχανών, επιτρέποντας την ασφαλή επανεκκίνηση του ταξιδιού.

Αποκατάσταση της διαδρομής και μέριμνα για τους επιβάτες

Με την ολοκλήρωση των εργασιών, το Intercity συνέχισε την πορεία του προς τη Θεσσαλονίκη, καταγράφοντας συνολική απόκλιση 134 λεπτών από το προγραμματισμένο ωράριο. Κατά τη διάρκεια της αναμονής, οι 385 επιβαίνοντες είχαν συνεχή κάλυψη από το προσωπικό, το οποίο φρόντισε για την ενημέρωσή τους αλλά και για τη διανομή νερού και ελαφρών γευμάτων.

Η Hellenic Train διενεργεί έρευνα για τα ακριβή αίτια της βλάβης, ενώ παράλληλα εξέφρασε τις ευχαριστίες της προς τους ταξιδιώτες για την υπομονή τους.