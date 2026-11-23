Σε ένα δωμάτιο του Νοσοκομείου Πύργου, μακριά από το σχολείο και τους συνομηλίκους της, βρίσκεται εδώ και περισσότερο από έναν μήνα μία 14χρονη, η οποία κρατείται εκεί με εισαγγελική εντολή.

Η υπόθεση συγκλονίζει την τοπική κοινωνία, καθώς κατά τη διάρκεια των ιατρικών εξετάσεων διαπιστώθηκε πως το ανήλικο κορίτσι είναι έγκυος, χωρίς το ίδιο να έχει αντιληφθεί μέχρι εκείνη τη στιγμή ότι περιμένει παιδί.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, η ψυχολογική κατάσταση του κοριτσιού είναι τραγική, καθώς κλαίει όλη μέρα και θέλει να γυρίσει σπίτι του.

Ένα χρονικό απόρριψης από τη βρεφική ηλικία

Η διαδρομή της 14χρονης υπήρξε γεμάτη δυσκολίες από την πρώτη στιγμή της ζωής της. Αμέσως μετά τη γέννησή της, οι βιολογικοί της γονείς, που ανήκουν σε οικογένεια Ρομά, την έδωσαν για υιοθεσία σε μια 66χρονη σήμερα καθηγήτρια.

Σύμφωνα με ανθρώπους από το περιβάλλον της οικογένειας, δεν επιθυμούσε αρχικά να αποκτήσει παιδί. Ωστόσο, σε ηλικία 51 ετών αποφάσισε τελικά να προχωρήσει στην υιοθεσία.

Όπως καταγγέλλεται, «πήρε την απόφαση να το υιοθετήσει γιατί δεν παντρεύτηκε να κάνει παιδιά και της είπε η μάνα της, για να αφήσουν την περιουσία στο παιδί και το πήρε το παιδί μωρό. Δεν νοιαζόταν τι θα φάει το παιδί».

Η καθημερινή παραμέληση και οι φροντίστριες που έγιναν οικογένεια

Μέχρι την ηλικία των οκτώ ετών η συμβίωση φαινόταν να προχωρά, όμως στη συνέχεια, σύμφωνα με τις μαρτυρίες, η θετή μητέρα έπαψε να επιθυμεί την ανατροφή του κοριτσιού, αρνούμενη πλέον να αναλάβει ξανά την επιμέλειά του. Άτομα που γνώριζαν τα όσα συνέβαιναν μέσα στο σπίτι αναφέρουν πως το παιδί στερούνταν ακόμη και τα βασικά, σημειώνοντας χαρακτηριστικά:

«Δεν το ήθελε καθόλου. Ούτε αγκαλιά το έπαιρνε. Ούτε φαγητό του έδινε. Είχε πυρετό το παιδί και δεν πήγαινε να το δει».

Τη συναισθηματική και πρακτική φροντίδα της ανήλικης ανέλαβαν ουσιαστικά δύο γυναίκες που εργάζονταν στο σπίτι για τη φροντίδα της ηλικιωμένης γιαγιάς, η οποία έπασχε από άνοια. Οι ίδιες περιγράφουν ένα παιδί διψασμένο για αγάπη, αναφέροντας πως «μαζί της κοιμόμουν στο κρεβάτι, αγκαλιά», ενώ αποκαλύπτουν και τη σκληρή λεκτική απόρριψη που δεχόταν η ανήλικη από τη θετή της μητέρα, η οποία της είπε «Δεν είσαι παιδί μου. Σε πήρα από γύφτους».

Παρά τις επανειλημμένες προσπάθειες ανθρώπων του περιβάλλοντος να αναδείξουν το πρόβλημα, δεν υπήρξε έγκαιρη ανταπόκριση.

Η ζωή στην απομόνωση και ο φόβος για το ίδρυμα

Όσο η 14χρονη μεγάλωνε, οι συνθήκες διαβίωσής της γίνονταν όλο και πιο επισφαλείς. Μαρτυρίες αναφέρουν πως από την ηλικία των 12 με 13 ετών έμενε συχνά μόνη της στο σπίτι, με τη θετή μητέρα «να κλειδώνεται στο δωμάτιο, να τρώει, να είναι με την σόμπα της και να αφήνει το παιδί με καμία κουβερτούλα».

Σήμερα, βιώνοντας την αβεβαιότητα μέσα στο νοσοκομείο, η ανήλικη εκφράζει την αγωνία της για το μέλλον και τη μεταφορά της σε κάποια δομή, λέγοντας σε οικείο της πρόσωπο: «Μου λέει ‘θα με βάλει σε ίδρυμα, αλλά δεν ξέρω αν θα βρεθεί μία γυναίκα να με πάρει, δεν θέλω να πάω σε ίδρυμα’. ‘Το μετάνιωσα’ είπε, ‘δεν πρόκειται να ξανακάνω τίποτα. Μετάνιωσα αυτά που έκανα’, λέει. Στεναχωρημένο είναι».

Έξι ανήλικοι υπό προστασία στην Παιδιατρική Κλινική

Μετά την αποκάλυψη της εγκυμοσύνης, η Εισαγγελία Ανηλίκων έχει αναλάβει δράση προκειμένου να διερευνηθούν σε βάθος οι συνθήκες διαβίωσης της 14χρονης και να διασφαλιστεί η προστασία της ίδιας και του κυοφορούμενου παιδιού.

Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με τον Διοικητή του νοσοκομείου, η 14χρονη δεν είναι η μόνη ανήλικη που φιλοξενείται στην Παιδιατρική Κλινική με εισαγγελική εντολή, καθώς εκεί παραμένουν προστατευόμενα ακόμη πέντε παιδιά, ανάμεσα στα οποία και ένα βρέφος, αναμένοντας τις αποφάσεις των αρμόδιων Αρχών για την τύχη τους.