Η 16χρονη Λόρα εντοπίστηκε χθες, Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου μετά από 48 ημέρες που ήταν αγνοούμενη. Το νεαρό κορίτσι βρέθηκε σε τυχαίο έλεγχο από τις γερμανικές Αρχές και έχει μεταφερθεί σε δομή ανηλίκων στο Βερολίνο.

Αναμένεται πως θα υποβληθεί σε ιατρικές εξετάσεις, ενώ όλες τις ημέρες θα παρακολουθείται από ψυχίατρο.

Ενημερώθηκαν από την πλευρά των γερμανικών Αρχών, ο πατέρας της 16χρονης, καθώς και οι αστυνομικοί του Τμήματος Ανηλίκων Αχαΐας , οι οποίοι είχαν αναλάβει τις έρευνες για τον εντοπισμό της όλο αυτό το διάστημα.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο πατέρας της Λόρας τις τελευταίες εβδομάδες βρίσκεται στην Γερμανία, με σκοπό να μετέφερε στην αστυνομία ό,τι πληροφορίες είχε για την κόρη του.

Υπάρχει, ακόμα το ενδεχόμενο να συναντήσει την κόρη του, φυσικά παρουσία κοινωνικού λειτουργού, εάν και το ίδιο το κορίτσι το θέλει.

Το χρονικό της εξαφάνισης

Η Λόρα εγκατέλειψε το σπίτι της στο Ρίο της Πάτρας στις 8 Ιανουαρίου. Το πρώτο σημάδι ότι το κορίτσι ήταν ασφαλές, ήταν το στίγμα του κινητού της, το οποίο εντοπίστηκε στις 9 Φεβρουάριου στο Βερολίνο.

Οι γερμανικές Αρχές πλησίαζαν όλο και πιο κοντά στο να την βρουν και τελικά το έκαναν. Σύμφωνα με πληροφορίες, η 16χρονη Λόρα εντοπίστηκε σε σπίτι, είναι καλά στην υγεία της.

Με τα μέχρι στιγμής δεδομένα δεν είναι γνωστό ποιος βοηθούσε τη Λόρα σε όλη αυτή την απομάκρυνση από την οικογένειά της.

Υπενθυμίζεται ότι η έφηβη είχε φύγει από το σπίτι της στην Πάτρα και μετά από έρευνα, είχε διαπιστωθεί ότι είχε ταξιδεύσει με τη Lufthansa στη Γερμανία.

Συγκεκριμένα, είχε φύγει με ένα ταξί, ταξιδεύοντας από το Ρίο της Πάτρας στην Αθήνα. Έπειτα, είχε φτάσει στην περιοχή του Ζωγράφου και αφού είχε περιηγηθεί στους δρόμους συγκεκριμένης περιοχής, είχε κατευθυνθεί στην Ομόνοια. Εκεί, είχε αγοράσει ένα εισιτήριο για τη Γερμανία και είχε ταξιδέψει απογευματινές ώρες.